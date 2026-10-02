Baden-Baden (ots) -Live-Diskussion des SWR Kultur Forum und Live-Aufzeichnung des SWR Podcasts "40+ Die Podcast Therapie" am 2. Oktober 2026Im SWR Kultur Forum wird gestritten: leidenschaftlich, fair und immer zu dritt. Den langen Abend der Demokratie leitet das SWR Kultur Forum am 2. Oktober ab 17:05 Uhr im SWR Fernsehturm in Stuttgart mit einer Live-Diskussion über die Rolle der Medien in aufgewühlten Zeiten ein. Eva Röder fragt "Demokratie unter Druck - Was wird aus der 'vierten Gewalt'?" Antworten kommen von Joachim Dorfs, Chefredakteur der Stuttgarter Zeitung, Kai Gniffke, Intendant des SWR, und von Elena Kountidou, Geschäftsführerin der Neuen deutschen Medienmacher:innen. Im Anschluss wird ab 20 Uhr eine Live-Folge des Podcasts "40+ Die Podcast Therapie" aufgezeichnet.SWR Kultur Forum: Demokratie unter DruckRechtsruck, Desinformation, Sparzwang: (Journalistische) Medien sollen unter anderem Politik kontrollieren, verlieren aber selbst an Vertrauen. Viele Menschen informieren sich nicht mehr über Medien, die journalistisch arbeiten und sich einem Pressekodex verpflichtet fühlen. Wie unabhängig können Redaktionen überhaupt noch arbeiten, wenn Budgets schrumpfen und Algorithmen mitbestimmen, was wir sehen? Wie können sie das Vertrauen der Menschen zurück - oder überhaupt erst mal gewinnen? Und wie lässt sich die Zukunft einer "vierten Gewalt" gestalten?40+ Die Podcast Therapie: live auf dem FernsehturmIm Anschluss an das SWR Kultur Forum wird ab 20 Uhr eine Folge von "40+ Die Podcast Therapie" aufgezeichnet. Florian Weber und Psychotherapeut Christian Peter Dogs sprechen mit und vor Publikum über Beziehungen, Beruf, Sinnsuche und die Herausforderungen der Lebensmitte. Offen, ehrlich, konfrontativ - mit Raum für Fragen und Erfahrungen der Zuhörer:innen.Fotos über ARD-Foto.deInformationen unter http://swr.li/lange-nacht-der-demokratie-im-fernsehturm-stuttgartNewsletter: "SWR vernetzt"Pressekontakt: Lisa Gerhardt, Tel. 07221 929 22453, lisa.gerhardt@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6363996