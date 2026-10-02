Nach 72 Stunden ohne Entsperrung startet ein iPhone neu und ist danach kaum noch angreifbar. Das Entsperr-Werkzeug Graykey soll diesen Schutz umgehen - indem es offenbar die Zeit anhält. Die Firma Magnet Forensics, Anbieter des iPhone-Entsperrwerkzeugs Graykey für Ermittlungsbehörden, soll eine wichtige Sicherheitsfunktion von Apple umgangen haben. Das berichtet das US-Magazin 404 Media unter Berufung auf ein Firmenvideo, das nur ausgewählten Kunden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n