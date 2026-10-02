Anzeige
Mehr »
Freitag, 02.10.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Welche Fritteuse fällt nächsten Monat aus? Dieses Unternehmen baut die Antwort.
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
02.10.2026 16:03 Uhr
235 Leser
Artikel bewerten:
(1)

WOCHENVORSCHAU/5. bis 11. Oktober (41. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/5. bis 11. Oktober (41. KW) 

=== 
M O N T A G, 5. Oktober 
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe September 
*** 09:45 IT/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Shifting Ground - How Geopolitics 
     Is Reshaping Growth, Monetary Policy and the Role of Gold as a Reserve Asset" 
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) 
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
*** 10:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote bei geldpolitischer Konferenz der EZB 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (2. Veröffentlichung) September 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) September 
  10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland und Euroland Oktober 
*** 11:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Treffen mit BdB-Ausschuss 
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise August 
  11:30 NO/Bekanntgabe Nobelpreis für Medizin 
*** 12:00 DE/Deutsche Telekom AG, AI Investor Day 
*** 15:00 FR/Air Liquide SA, Kapitalmarkttag 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) September 
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe September 
*** 16:15 AT/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an Panel 
     bei OeNB-SUERF-Konferenz 
*** 18:00 DE/Aumovio SE, Pre-Close-Call 3Q 
***   - DE/Gea Group AG, Pre-Close-Call 3Q 
    - CN/KR/Börsenfeiertag: China, Korea 
 
D I E N S T A G, 6. Oktober 2026 
*** 08:00 DE/Auftragseingang August 
*** 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Juli 
*** 08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich Juli 
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz August 
  11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Dezember 2028 
     im Volumen von 6 Mrd EUR 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
  11:45 NO/Bekanntgabe Nobelpreis für Physik 
*** 13:40 AT/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an Panel bei 17th FMA 
     Supervisory Conference (15:00 Elderson) 
*** 14:30 US/Handelsbilanz August 
*** 15:00 EU/EZB-Direktor Cipollone, Teilnahme an MNI-Videokonferenz 
    - CN/Börsenfeiertag: China 
 
M I T T W O C H, 7. Oktober 2026 
*** 07:00 PH/EZB-Direktor Cipollone, Virtuelle Teilnahme an Panel der 
     philippinischen Zentralbank 
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe August 
*** 08:00 SG/IWF-Chefin Georgieva, Auftaktrede zur Herbsttagung von 
     Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank 
*** 09:30 BE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Rede bei Veranstaltung zu "The European 
     Commission Bank Competitiveness Report: A Dialogue between 
     EU Policy Makers and the Private Sector" 
  11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit November 2033 
     im Volumen von 4 Mrd EUR 
  11:45 NO/Bekanntgabe Nobelpreis für Chemie 
  15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen 
     Energy Information Administration (EIA) 
*** 17:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Interview bei Handelsblatt-Konferenz 
*** 19:30 BE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Teilnahme an Panel bei Veranstaltung zu 
     "Beyond The Balance Sheet: How Banks Shape Our Financial 
     System" 
*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 15. und 16. September 
***   - DE/Porsche AG, Kapitalmarkttag mit neuer 
     Strategie "Sportwagenschmiede '35" 
    - DE/SFC Energy AG, Kapitalmarkttag 
    - CN/Börsenfeiertag: China 
 
D O N N E R S T A G, 8. Oktober 2026 
  07:10 DE/Südzucker AG, ausführliches Ergebnis 2Q 
*** 08:00 DE/Handelsbilanz August 
     kalender- und saisonbereinigt 
  08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex September 
*** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 3Q 
*** 12:00 GB/EZB-Chefvolkswirt Lane, Fireside Chat bei Konferenz von Societe Generale 
  13:00 NO/Bekanntgabe Nobelpreis für Literatur 
*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 9./10. September 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
*** 17:30 DE/Mercedes-Benz Group AG, Pre-Close-Call 3Q 
 
F R E I T A G, 9. Oktober 2026 
*** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 3Q 
  08:00 DE/Baupreise für Wohngebäude August 
  08:00 DE/Inlandstourismus August 
  08:00 DE/Insolvenzen Juli 
*** 10:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Teilnahme an Veranstaltung zum Rentensystem 
  11:00 NO/Bekanntgabe Friedensnobelpreis 
*** 12:00 EU/EZB-Direktor Cipollone, Teilnahme an Panel bei Workshop 
     zu Algo-trading & DeFi Algorithmic Trading, Decentralized Finance and 
     Artificial Intelligence in Capital Markets 
*** 15:35 CH/EZB-Direktorin Schnabel, Präsentation und Teilnahme an Panel bei 
     Symposium zu Ehren von Lars Feld 
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Oktober 
    - KR/Börsenfeiertag: Korea 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/apo/mgo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2026 09:30 ET (13:30 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor die KI-Euphorie ihren nächsten Realitätstest erlebt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.