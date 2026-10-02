Anzeige
Mehr »
Freitag, 02.10.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Welche Fritteuse fällt nächsten Monat aus? Dieses Unternehmen baut die Antwort.
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
02.10.2026 16:03 Uhr
243 Leser
Artikel bewerten:
(1)

WOCHENVORSCHAU/12. bis 18. Oktober (42. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/12. bis 18. Oktober (42. KW) 

=== 
M O N T A G, 12. Oktober 2026 
*** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen 3Q 
  11:45 SW/Sveriges Riksbank: Bekanntgabe des Preises für Wirtschaftswissenschaften 
     in Gedenken an Alfred Nobel 
***   - DE/Porsche AG, Pre-Close-Call 3Q 
    - JP, US/Börsenfeiertag: Japan, US-Anleihehandel 
 
D I E N S T A G, 13. Oktober 2026 
*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen September 
  07:00 CH/Givaudan SA, Umsatz 9 Monate 
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) September 
*** 09:15 BE/EZB-Direktor Elderson, Teilnahme an Panel zu 
     "The Clean Industrial Deal and a European growth strategy" 
  11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2031 
     im Volumen von 5 Mrd EUR 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
*** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 3Q 
*** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 3Q 
*** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 3Q 
*** 12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 3Q 
*** 13:30 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 3Q 
*** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 3Q 
*** 15:00 US/Internationaler Währungsfonds (IWF), Jahrestagung, Veröffentlichung des 
     Weltwirtschaftsausblicks (16:15 Globaler Finanzstabilitätsbericht) 
*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser September 
***   - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt 
***   - DE/BMW AG, Pre-Close-Call 3Q 
 
M I T T W O C H, 14. Oktober 2026 
*** 03:30 CN/Verbraucherpreise September 
*** 03:30 CN/Erzeugerpreise September 
*** 00:30 GB/Rio Tinto plc, Operations Report 3Q 
*** 03:30 CN/Erzeugerpreise September 
*** 03:30 CN/Verbraucherpreise September 
*** 05:45 TH/EZB-Ratsmitglied Moulin, Teilnahme am Governors Talk bei Jahrestagung 
     von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank 
*** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 3Q 
  07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Pre close Bekanntmachung 3Q 
*** 08:00 DE/Großhandelspreise September 
*** 10:00 DE/EZB-Direktor Elderson, Keynote bei Konferenz zu 
     "Supervising Climate Risk in a NonLinear World" 
  10:00 NL/Redcare Pharmacy NV, ao HV 
*** 10:20 TH/Commerzbank-CEO Orlopp, Teilnahme an Panel bei IIF-Jahrestagung 
  11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2,5 Mrd EUR 
  12:00 US/Blackrock Inc, Ergebnis 3Q 
*** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 3Q 
*** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 3Q 
*** 14:30 US/Realeinkommen September 
*** 14:30 US/Verbraucherpreise September 
*** 15:00 US/Internationaler Währungsfonds (IWF), Jahrestagung, 
     Veröffentlichung des Fiscal Monitor 
*** 16:30 US/Internationaler Währungsfonds (IWF), Jahrestagung, Governor Talks: Beyond 
     Inflation: Europe's Policy Challenges in a Changing World 
*** 18:00 DE/Schaeffler AG, Pre-Close-Call 
*** 20:00 US/Fed, Beige Book 
***   - NL/Airbus SE, Pre-Close-Call 3Q 
***   - CN/Handelsbilanz September 
 
D O N N E R S T A G, 15. Oktober 2026 
*** 04:45 TH/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an Panel bei 
     Bloomberg Global Policy Series 2026 
*** 06:30 SE/Nordea Bank Abp, Ergebnis 3Q 
  07:00 CH/Docmorris AG, Trading Update 3Q 
  07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 GB/BIP BIP August 
*** 11:00 EU/Industrieproduktion August 
*** 14:30 US/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Woche) 
*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz September 
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Oktober 
*** 14:30 US/Erzeugerpreise September 
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Oktober 
*** 18:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen 
     Energy Information Administration (EIA) 
***   - BE/EU-Gipfel 
 
F R E I T A G, 16. Oktober 2026 
*** 11:00 EU/Handelsbilanz August 
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise September 
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise September 
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung September 
*** 16:30 US/Internationaler Währungsfonds (IWF), Jahrestagung, Fireside Chat 
     IWF-Chefin Georgieva mit Fed-Chairman Warsh 
 
S A M S T A G, 17. Oktober 2026 
*** 18:30 US/Internationaler Währungsfonds (IWF), Jahrestagung, 
     Pk IWF-Lenkungsausschuss IMFC 
 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2026 09:30 ET (13:30 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor die KI-Euphorie ihren nächsten Realitätstest erlebt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.