DJ WOCHENVORSCHAU/12. bis 18. Oktober (42. KW)
=== M O N T A G, 12. Oktober 2026 *** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen 3Q 11:45 SW/Sveriges Riksbank: Bekanntgabe des Preises für Wirtschaftswissenschaften in Gedenken an Alfred Nobel *** - DE/Porsche AG, Pre-Close-Call 3Q - JP, US/Börsenfeiertag: Japan, US-Anleihehandel D I E N S T A G, 13. Oktober 2026 *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen September 07:00 CH/Givaudan SA, Umsatz 9 Monate *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) September *** 09:15 BE/EZB-Direktor Elderson, Teilnahme an Panel zu "The Clean Industrial Deal and a European growth strategy" 11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2031 im Volumen von 5 Mrd EUR 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 3Q *** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 3Q *** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 3Q *** 12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 3Q *** 13:30 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 3Q *** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 3Q *** 15:00 US/Internationaler Währungsfonds (IWF), Jahrestagung, Veröffentlichung des Weltwirtschaftsausblicks (16:15 Globaler Finanzstabilitätsbericht) *** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser September *** - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt *** - DE/BMW AG, Pre-Close-Call 3Q M I T T W O C H, 14. Oktober 2026 *** 03:30 CN/Verbraucherpreise September *** 03:30 CN/Erzeugerpreise September *** 00:30 GB/Rio Tinto plc, Operations Report 3Q *** 03:30 CN/Erzeugerpreise September *** 03:30 CN/Verbraucherpreise September *** 05:45 TH/EZB-Ratsmitglied Moulin, Teilnahme am Governors Talk bei Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank *** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 3Q 07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Pre close Bekanntmachung 3Q *** 08:00 DE/Großhandelspreise September *** 10:00 DE/EZB-Direktor Elderson, Keynote bei Konferenz zu "Supervising Climate Risk in a NonLinear World" 10:00 NL/Redcare Pharmacy NV, ao HV *** 10:20 TH/Commerzbank-CEO Orlopp, Teilnahme an Panel bei IIF-Jahrestagung 11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2,5 Mrd EUR 12:00 US/Blackrock Inc, Ergebnis 3Q *** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 3Q *** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 3Q *** 14:30 US/Realeinkommen September *** 14:30 US/Verbraucherpreise September *** 15:00 US/Internationaler Währungsfonds (IWF), Jahrestagung, Veröffentlichung des Fiscal Monitor *** 16:30 US/Internationaler Währungsfonds (IWF), Jahrestagung, Governor Talks: Beyond Inflation: Europe's Policy Challenges in a Changing World *** 18:00 DE/Schaeffler AG, Pre-Close-Call *** 20:00 US/Fed, Beige Book *** - NL/Airbus SE, Pre-Close-Call 3Q *** - CN/Handelsbilanz September D O N N E R S T A G, 15. Oktober 2026 *** 04:45 TH/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an Panel bei Bloomberg Global Policy Series 2026 *** 06:30 SE/Nordea Bank Abp, Ergebnis 3Q 07:00 CH/Docmorris AG, Trading Update 3Q 07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 3Q *** 08:00 GB/BIP BIP August *** 11:00 EU/Industrieproduktion August *** 14:30 US/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz September *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Oktober *** 14:30 US/Erzeugerpreise September *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Oktober *** 18:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** - BE/EU-Gipfel F R E I T A G, 16. Oktober 2026 *** 11:00 EU/Handelsbilanz August *** 11:00 EU/Verbraucherpreise September *** 14:30 US/Import- und Exportpreise September *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung September *** 16:30 US/Internationaler Währungsfonds (IWF), Jahrestagung, Fireside Chat IWF-Chefin Georgieva mit Fed-Chairman Warsh S A M S T A G, 17. Oktober 2026 *** 18:30 US/Internationaler Währungsfonds (IWF), Jahrestagung, Pk IWF-Lenkungsausschuss IMFC ===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/apo/kla
(END) Dow Jones Newswires
October 02, 2026 09:30 ET (13:30 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.