Die Seagate-Aktie überrascht die Börse mit einem völlig unerwarteten Einbruch im zweistelligen Prozentbereich. Was steckt hinter dem massiven Kursrückgang des Speicherherstellers und ist er für Anleger eine gute Kaufgelegenheit? Ein Wettbewerber macht Druck Auslöser des heutigen Mini-Crashs der Seagate-Aktie ist gar keine Meldung vom Unternehmen selbst, sondern die Nachricht eines Wettbewerbers. Toshiba will seine Festplattenfertigung verdoppeln. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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