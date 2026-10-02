Die IG Group-Aktie crasht heute um -21% und hält die rote Laterne im Stoxx Europe 600-Index fest in der Hand. Der Kurs des Online-Brokers fällt damit auf den tiefsten Stand seit zwölf Monaten. Was steckt hinter dem massiven Kurseinbruch und ist er eine gute Kaufgelegenheit für Anleger? Deutliche Prognosesenkung Auslöser des heutigen Kurseinbruchs der IG Group-Aktie ist eine massive Senkung der Prognose durch den Broker. Für das laufende dritte Quartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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