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WKN: A0EARV | ISIN: GB00B06QFB75 | Ticker-Symbol: I5G
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02.10.26 | 16:50
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Finanzdienstleistungen
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IG GROUP HOLDINGS PLC11,930-20,99 %
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