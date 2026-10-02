Der US-Arbeitsmarkt hat im September enttäuscht. Außerhalb der Landwirtschaft entstanden gerade einmal 29.000 neue Stellen, wie das Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 90.000 Stellen gerechnet. Das ist eine erhebliche Lücke. Obendrein wurden die Zahlen für die beiden Vormonaten um insgesamt 60.000 Stellen nach unten korrigiert, womit die Schwäche am Arbeitsmarkt noch deutlicher wird als ohnehin gedacht. Schwacher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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