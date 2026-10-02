Nikes schwacher Jahresausblick belastet zunächst auch deutsche Sportartikelwerte. Bei Adidas hält das Minus jedoch nur kurz, am Nachmittag notiert der DAX-Titel fester. Mehrere Banken kürzen zwar ihre Gewinnschätzungen, unter Aktionären geht es vor allem um Rabatte und Margen.Erst gerieten die Papiere aus Herzogenaurach in den Sog des großen US-Rivalen, dann drehten sie. Nach einem Tagestief bei rund 138,40 Euro kostet die Adidas-Aktie am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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