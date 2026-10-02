Die Nordseesorte Brent kostet wieder weniger als 100 Dollar je Barrel. Auslöser sind US-Forderungen nach einer Freigabe europäischer Kraftstoffvorräte sowie ein drohender Exportstopp für amerikanischen Treibstoff. Gleichzeitig passieren wieder mehr Tanker die Straße von Hormus. Anleger bleiben trotzdem wachsam - ein weiterer US-Flugzeugträger hält die Iran-Krise präsent.Washington erhöht im Streit um Europas Diesel-Notreserven den Druck - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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