Der US-Jobbericht für September fällt mager aus - und genau das kommt an der Frankfurter Börse gut an. Weil die Sorge vor weiteren Zinsschritten der Fed schwindet und Brent unter 100 Dollar fällt, hält der DAX seine Gewinne über der Marke von 25.000 Punkten. Wie nachhaltig die Entlastung beim Öl ist, wird unter Anlegern allerdings kritisch gesehen.Nur 29.000 neue Stellen statt erwarteter 90.000: Amerikas Arbeitsmarkt kühlt deutlich ab. Für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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