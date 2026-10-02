Infineon springt um sieben Prozent, ASML und STMicroelectronics legen ebenfalls zu. Micron dagegen notiert knapp unter 1.000 Euro - und muss sich mit Forderungen seiner taiwanischen Belegschaft nach dauerhafter Beteiligung am Betriebsgewinn auseinandersetzen. Zugleich sinken US-Anleiherenditen nach schwachen Arbeitsmarktdaten.Fünfmal so viel Umsatz wie vor einem Jahr - die jüngsten Quartalszahlen des US-Speicherchipherstellers treiben Europas ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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