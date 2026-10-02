Volkswagen präsentiert sich in diesen Wochen als eine Art wirtschaftlicher Januskopf. Die Fehler der Vergangenheit, der ideologische Kotau vor einer völlig entgrenzten Klima- und Regulierungspolitik, enthüllen sich in katastrophalen Betriebsergebnissen, schrumpfender Produktivität und sinkendem Absatz. Letztendlich folgen nun Konzernumbau, Stellenstreichungen und Betriebsverlagerungen ins Ausland. Gleichzeitig zeigt uns eben jener Reparaturbetrieb Volkswagen, der in Teilen einer D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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