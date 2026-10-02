Der neue Standort erweitert die Innovationskapazitäten von Quantexa, stärkt die Kundenbetreuung in der Region und trägt den wachsenden Anforderungen der Kunden an souveräne KI- und Datenkapazitäten Rechnung

LONDON und MÁLAGA, Spanien, Oct. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, ein weltweit tätiges Softwareunternehmen für Daten, Analytics und KI und Vorreiter im Bereich Decision Intelligence, hat heute die Eröffnung seines neuen Standorts in Málaga bekanntgegeben. Damit beginnt eine weitere Etappe der kontinuierlichen Expansion des Unternehmens in Europa und seines Engagements für Innovationen in den Bereichen KI, Daten und Analytics.

Quantexa wird das erste Unternehmen sein, das sich im Node I niederlässt, dem neuen Innovationszentrum von Kadans Science Partner. Dieser Schritt knüpft an die Entscheidung von Quantexa vor vier Jahren an, Málaga nach einer umfassenden Prüfung von 21 europäischen Ländern als Standort für seinen Technology and Analytics Hub auszuwählen.

Der Standort in Málaga wurde eingerichtet, um Forschung und Entwicklung sowie Professional Services für die Implementierung der Decision-Intelligence-Plattform von Quantexa bei Kunden in ganz Kontinentaleuropa bereitzustellen. Seine Weiterentwicklung spiegelt sowohl den Ausbau der ursprünglichen Investition des Unternehmens in Málaga als auch das anhaltende Wachstum von Quantexa wider.

Vom Technologiezentrum zum KI-Innovationszentrum

Quantexa entschied sich 2022 für Málaga. Ausschlaggebend waren das große Angebot an Fachkräften für Daten und Analytics, das starke Hochschul- und Forschungsumfeld der Region sowie die wachsende Zahl internationaler Technologieunternehmen.

Vier Jahre später haben diese Standortvorteile weiter an Bedeutung gewonnen, da Quantexa seinen Fokus auf KI ausweitet und seine Decision-Intelligence-Technologie international weiter ausbaut.

Der neue Standort im Node I baut auf der ursprünglichen Ausrichtung des Quantexa-Standorts in Málaga auf Forschung und Entwicklung sowie Professional Services auf und bietet den Teams zugleich mehr Möglichkeiten, bei der Entwicklung und Anwendung von KI-, Daten- und Analytics-Technologien zusammenzuarbeiten.

Der Standort wird Teil des umfassenderen Netzwerks von KI-Innovationszentren von Quantexa und unterstützt das Unternehmen bei der Entwicklung von Technologien, mit denen Regierungen und Unternehmen komplexe Daten verknüpfen, verlässlichen Kontext schaffen und KI für fundiertere operative Entscheidungen einsetzen können.

"Vor vier Jahren haben wir uns nach einer umfassenden Suche in ganz Europa für Málaga entschieden, weil wir hier eine außergewöhnliche Kombination aus hoch qualifizierten Fachkräften, einem starken Hochschul- und Forschungsumfeld, Technologiekompetenz und Ambition vorfanden", so Flabio Costa, Regional Site Lead bei Quantexa. "Diese Entscheidung bildet eine solide Grundlage für unser weiteres Wachstum. Die Investition in dieses neue Innovationszentrum ist der nächste Schritt auf diesem Weg. Sie schafft ein Umfeld, in dem unsere Mitarbeiter die Möglichkeiten von KI und Decision Intelligence weiter ausreizen, noch enger mit Kunden und Partnern zusammenarbeiten und von Málaga aus weiterhin Technologie auf höchstem Niveau für Organisationen in ganz Europa und weltweit entwickeln können."

Das richtige Umfeld für weiteres Wachstum

Quantexa entschied sich für Node I aufgrund der Lage im Herzen des Málaga TechPark, der hochwertigen und flexiblen Infrastruktur sowie der Möglichkeit, eine Arbeitsumgebung zu schaffen, die den sich wandelnden Anforderungen des Unternehmens entspricht.

"Málaga hat ein beeindruckendes Technologieökosystem und ein großes Fachkräftepotenzial entwickelt. Unser neuer Standort bietet uns weit mehr als nur ein neues Büro. Unsere Teams arbeiten damit mitten in einem Innovationsökosystem rund um KI und andere Spitzentechnologien, in dem wir Ideen austauschen, neue Kontakte knüpfen und Innovationen beschleunigen können", so Costa. "Während Quantexa in Europa weiter wächst, wird Málaga eine wichtige Rolle dabei spielen, herausragende Fachkräfte zu gewinnen, noch enger mit unseren Kunden und Partnern zusammenzuarbeiten und die nächste Generation KI-gestützter Decision Intelligence voranzubringen."

Der neue Standort unterstreicht das Engagement von Quantexa, weiter in Mitarbeiter, Technologie, Infrastruktur und Partnerschaften zu investieren, die für die nächste Wachstumsphase des Unternehmens in Europa erforderlich sind. Durch die Verbindung der globalen Expertise von Quantexa in Decision Intelligence und KI mit dem wachsenden Technologieökosystem von Málaga will das Unternehmen ein Zentrum schaffen, das sowohl seine internationalen Ambitionen als auch das Innovationsökosystem der Region voranbringt.

Weitere Informationen über Quantexa, sein Leistungsangebot und aktuelle Stellenangebote an den Standorten weltweit finden Sie unter www.quantexa.com.

Über Quantexa

Quantexa ist ein weltweit tätiges Softwareunternehmen für Daten, Analytics und KI, das als Vorreiter im Bereich Decision Intelligence Organisationen dabei unterstützt, auf Grundlage kontextbezogener Daten souveräne Entscheidungen zu treffen. Mithilfe der neuesten Fortschritte im Bereich der KI wandelt unsere Decision-Intelligence-Plattform isolierte Daten in vernetzte, kontextbezogene Insights um und ermöglicht so den Wandel von einer datengesteuerten zu einer entscheidungsorientierten Organisation. Unsere Kunden nutzen die Technologie von Quantexa, um sich zu schützen, ihre Prozesse zu optimieren und ihr Wachstum voranzutreiben. Quantexa unterstützt sie dabei, komplexe Herausforderungen im gesamten Unternehmen in den Bereichen modernes Datenmanagement, Customer Intelligence, KYC, Finanz- und Wirtschaftskriminalität, Risikomanagement, Betrug und Sicherheit zu bewältigen. Das Unternehmen wurde von allen bedeutenden Branchenanalysten als führend in der Kategorie "Decision Intelligence" und als Innovationsführer ausgezeichnet. Quantexa wurde 2016 gegründet, beschäftigt weltweit über 850 Mitarbeiter und hat Zehntausende von Nutzern, die mit Milliarden von Datenpunkten auf der ganzen Welt arbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter www.quantexa.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

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