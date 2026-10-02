EQS-News: Neuromod Devices / Schlagwort(e): Personalie

Neue Führungskräfte im Vertriebsbereich bei Neuromod



02.10.2026 / 17:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



JoeGhiz wechselt als Chief Commercial Officer zu Neuromod, um die globale Vertriebsstrategie des Unternehmens zu leiten und den Zugang zu Lenire, dem bahnbrechenden Gerät zur Tinnitusbehandlung, weiter auszubauen.

Joe Ghiz bringt umfangreiche Erfahrung mit, da er zuvor leitende globale Positionen bei Align Technology, dem Hersteller von Invisalign, und bei Johnson & Johnson innehatte.

Shannon Basham tritt als VP of Channel Development bei Neuromod ein, nachdem sie zuletzt als Senior Director of Audiology für die Sonova-Gruppe in den Vereinigten Staaten von Amerika tätig war. DUBLIN, 2. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Neuromod Devices hat die Ernennung von Joe Ghiz zum Chief Commercial Officer (CCO) und von Shannon Basham zur VP of Channel Development bekannt gegeben. Ghiz wird Teil der Geschäftsleitung von Neuromod und wird den weltweiten Vertrieb des Unternehmens leiten, während Neuromod seine Position als Wegbereiter im Bereich der Tinnitus-Behandlung weiter ausbaut. Anlässlich der Bekanntgabe der Ernennung erklärte Dr. Ross O'Neill, CEO von Neuromod: "Wir freuen uns sehr, Joe Ghiz bei Neuromod zu einem entscheidenden Zeitpunkt willkommen zu heißen, an dem solide klinische Belege, weltweite behördliche Zulassungen und eine breite kommerzielle Akzeptanz unser Unternehmen in die Lage versetzt haben, rasch zu expandieren, um den Bedürfnissen von 740 Millionen Tinnitus-Betroffenen weltweit gerecht zu werden. Ghiz bringt Erfahrung von Align Technology mit; dort trug er dazu bei, eine neue Kategorie von Alignern zu schaffen, die die Arbeitsweise von Kieferorthopäden und Zahnärzten grundlegend veränderte und den Aufbau eines 10-Milliarden-Dollar-Unternehmens ermöglichte." Ghiz wechselt von Align Technology, dem Hersteller von Invisalign, zu Neuromod. Während seiner Zeit bei Align Technology spielte Joe Ghiz eine Schlüsselrolle bei einer der bedeutendsten Umwälzungen in der modernen Kieferorthopädie: der Entwicklung und dem Ausbau der Kategorie der transparenten Aligner. Als Vertriebsleiter und in verschiedenen globalen Führungspositionen im Vertrieb leitete er strategische Initiativen, die neue Wachstumsmöglichkeiten erschlossen, innovative Geschäftsmodelle einführten und die Marktexpansion beschleunigten. Durch die enge Zusammenarbeit mit Kieferorthopäden und Industriepartnern trug er dazu bei, die Akzeptanz von Invisalign zu steigern, die Praxiseffizienz zu verbessern und den Patientenzugang zu einer effektiveren und bequemeren kieferorthopädischen Versorgung zu erweitern. Seine Beiträge trugen zum schnellen weltweiten Wachstum bei und festigten die Führungsposition von Align Technology bei der digitalen Transformation der Kieferorthopädie. Die Erfahrung von Joe Ghiz bei der Etablierung eines neuen Behandlungsmodells in zahnärztlichen und kieferorthopädischen Praxen steht im Einklang mit dem Ziel von Neuromod, Lenire als neuen Behandlungsstandard für Tinnitus in HNO- und Audiologiepraxen zu positionieren. Vor seiner Tätigkeit bei Align Technology war Joe über ein Jahrzehnt bei Johnson & Johnson Vision Care tätig, wo er Führungspositionen in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Geschäftsentwicklung innehatte. Er arbeitete intensiv mit unabhängigen Optometristen zusammen, um das Praxiswachstum zu beschleunigen, die Behandlungsergebnisse für Patienten zu verbessern und den Zugang zu augenoptischen Versorgungsleistungen zu erweitern. Darüber hinaus leitete er Initiativen, die die Marktführerschaft der Marke ACUVUE vorantrieben und dazu beitrugen, J&J Vision Care als Branchenführer zu positionieren. Zu seiner Ernennung zum CCO sagte Joe Ghiz: "Ich freue mich sehr, in einer so wichtigen Phase des Unternehmenswachstums zu Neuromod zu kommen. Lenire hat bereits das Leben von Zehntausenden Tinnitus-Patienten verändert und hat das Potenzial, die Tinnitus-Behandlung insgesamt zu revolutionieren. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Führungsteam von Neuromod die erforderliche Geschäftsstrategie umzusetzen, um mehr Ärzte zu erreichen und Millionen von Patienten Zugang zu einer lebensverändernden Behandlung zu ermöglichen." Neben der Ernennung von Joe Ghiz zum Chief Commercial Officer ist Shannon Basham als Neuromods VP of Channel Development zu dem Unternehmen gestoßen. Shannon verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Hörgerätebranche und war zuletzt als Senior Director of Audiology bei der Sonova Group in den Vereinigten Staaten von Amerika tätig. Als Senior Director of Audiology and Education bei Sonova war Shannon die marktorientierte Leiterin des Bereichs Audiologie für die Großhandelssparten von Phonak und Unitron, wo sie die Strategie und Vision für die Abteilungen Audiologie und klinische Fortbildung leitete. Vor ihrer Tätigkeit als Senior Director of Audiology and Education war Shannon ein Jahrzehnt lang als Director of Clinical Training bei Phonak tätig. In dieser Funktion war Shannon für die Entwicklung, Verwaltung, Umsetzung und Kommunikation von Schulungs- und Weiterbildungsprogrammen verantwortlich, die alle Phonak-Produktlinien unterstützten. Darüber hinaus arbeitete Shannon mit den Abteilungen für Marketing, Klinik und Vertrieb an Botschaften zusammen, die die Leistungsmerkmale der Produkte, die Vorteile für Verbraucher sowie die Vorteile für Hörgeräteakustiker hervorhoben und so zur Erreichung der Unternehmensumsatzziele beitrugen. Shannon kam von Insound Medical zu Phonak. Als "Clinical Training Manager" bei Insound war Shannon für die Leitung des nationalen Schulungsteams und die Bildungsinhalte verantwortlich. Shannon arbeitete mit den Führungskräften aus den Bereichen Marketing, Klinik und Vertrieb zusammen, um das Lyric-Hörgerät von InSound auf den Markt zu bringen und dessen Vertrieb auszuweiten, was die Übernahme von InSound durch Sonova ermöglichte. Informationen zu Neuromod Devices Neuromod Devices ist ein weltweit tätiges Medizintechnikunternehmen mit Niederlassungen in Irland und Nordamerika. Das Unternehmen ist auf die Konzeption und Entwicklung von Neuromodulationstechnologien spezialisiert, um den klinischen Bedürfnissen von Tinnitus-Patienten gerecht zu werden. Neuromod hat umfangreiche klinische Studien durchgeführt, die die Sicherheit und Wirksamkeit seines nicht-invasiven bimodalen Neuromodulationsgeräts zur Tinnitusbehandlung, Lenire, bestätigt haben. Weitere Informationen zu Neuromod finden Sie unter www.neuromod.com . Informationen zu Lenire Lenire ist das erste nicht-invasive bimodale Neuromodulationsgerät zur Tinnitusbehandlung. Die bimodale Neuromodulation stimuliert die Nerven mithilfe von zwei gepaarten Reizen, um eine deutliche Linderung des Tinnitus zu bewirken. Lenire kombiniert akustische Stimulation mit einer Stimulation der Zungenoberfläche, die über ein firmeneigenes Gerät mit dem Markennamen Tonguetip erfolgt. Ein entsprechend qualifizierter medizinischer Fachmann, wie beispielsweise ein HNO-Arzt oder ein Audiologe, verschreibt Lenire nach einer umfassenden audiologischen Untersuchung. Die Patienten führen die Behandlung dann wie empfohlen bequem von zu Hause aus durch. Lenire stützt sich auf das umfangreichste klinische Forschungsmaterial, das es für ein Gerät zur Tinnitusbehandlung gibt. Diese Forschungsergebnisse wurden in begutachteten und veröffentlichten Analysen von Tinnituspatienten bestätigt, die in unabhängigen Kliniken mit Lenire behandelt wurden. Lenire verfügt über die CE-mark Zertifizierung und ist die erste und einzige bimodale Neuromodulationstherapie, die von der US-amerikanischen FDA eine De Novo Approval Grant erhalten hat. Lenire ist in den USA, in Kanada, Europa und Australien erhältlich.Es handelt sich dabei auch um eine Behandlungsmöglichkeit im Rahmen des US-Veteranenministeriums (Veterans Affairs). View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/neue-fuhrungskrafte-im-vertriebsbereich-bei-neuromod-302897253.html



02.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News