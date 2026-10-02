Die Sorge um den faltbaren Bildschirm hält viele vom Kauf des Foldables ab. Darauf reagiert Apple mit einer austauschbaren Oberschicht und vermeintlich günstigen Reparaturen. Mit dem iPhone Duo bringt Apple sein erstes faltbares Smartphone auf den Markt. Es verfügt über ein großes, klappbares Innendisplay sowie ein kleineres Außendisplay. Andere Hersteller wie Samsung, Google und Honor bieten schon seit Jahren vergleichbare Modelle an. Smartphones ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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