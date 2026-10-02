Baden-Baden (ots) -Eine ganz normale Familie im Ländle gerät ins Visier internationaler Industriespione. In die Ecke gedrängt, beschließen die Schöttles, die Angreifer mit ihren eigenen Waffen zu schlagen ... Im Raum Ludwigsburg wird zurzeit die SWR Thrillerkomödie "Zwei Nummern zu groß" gedreht, produziert von FFL Film- und Fernseh-Labor Ludwigsburg. Das Drehbuch zu der Geschichte um zwei unfreiwillige Agenten schrieben Robert Hummel und Martina Mouchot, die Regie hat Iván Sáinz-Pardo übernommen. Es spielen Sebastian Bezzel, Neda Rahmanian, Lucie Possehl, Alexi Beuttler, Yvonne Yung Hee Bormann, Johanna Christine Gehlen, Sarah Bauerett, Kasem Hoxha, Arman Kashani Robert Besta u. v. a. Gedreht wird bis Mitte Oktober.GegenspionageDie Schöttles sind eine vierköpfige Mittelstandfamilie mit Einfamilienhaus im Umkreis von Stuttgart. Sebastian, Entwickler bei einem mittelständischen Automobilzulieferer, ist überzeugt, ganz nah dran zu sein an einer bahnbrechenden Innovation bei der Leistungsfähigkeit von Batterien für E-Autos. Im Geiste verplant er bereits den Bonus, den er von der Firma erwartet.Was Sebastian weder ahnt noch für möglich hält: Er und seine gesamte Familie werden ausspioniert. Im Auftrag eines internationalen Konsortiums soll Agentin Ming sein Wissen abschöpfen, bevor die Liebetraut AG damit an die Öffentlichkeit geht. Das Haus ist verwanzt, er und seine Frau Yasmin werden beobachtet und auch Sebastians Schwachstelle, die Lust an Wetten und Spielen, ist längst erkannt. Bei einer scheinbar harmlosen Poker-Runde wird er ausgetrickst und steht plötzlich mit 30.000 Euro Spielschulden da. Ming nimmt Kontakt zu ihm auf und bietet einen Ausweg an: Sebastian soll seinen Arbeitgeber ausspionieren, das sei seine einzige Chance, sich und die Familie zu retten. Damit ist Sebastians Leben endgültig aus den Fugen. Trotz aller Bemühungen kann er die Notlage vor Yasmin nicht verbergen. Zum Glück, denn gemeinsam können sie ihre Chancen eindeutig besser bewerten. Und dabei kommen die beiden zu einem unerwarteten Ergebnis: Nur wenn sie selbst wie Agenten vorgehen, kommt die Familie aus der Situation wieder heil heraus. Gemeinsam mit Yasmin und den Kindern nimmt Sebastian den Kampf gegen die globalen Mächte auf.Das Team"Zwei Nummern zu groß" ist eine Produktion von FFL Film- und Fernseh-Labor Ludwigsburg im Auftrag des SWR. Produzent ist Matthias Drescher, Producer Max Brunner, Produktionsleitung Hartwig König. Bildgestaltung Torsten Lippstock, Szenenbild Stephanie Strecker, Kostümbild Tanja Gierich, Casting Emrah Ertem. Die Redaktion liegt bei Manfred Hattendorf und Nils Reinhardt.Fotos über ARD-Foto.deInformationen unter http://swr.li/zwei-nummern-zu-grossNewsletter: "SWR vernetzt"Pressekontakt:Annette Gilcher, Tel. 07221 929 2 40 16, annette.gilcher@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75892/6364026