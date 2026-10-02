Die DHL-Aktie zeigt am Freitag eine Erholung und notiert wieder oberhalb der Marke von 56 Euro. Gleichzeitig bleibt die Einschätzung der Analysten gemischt: Während UBS das Kursziel zuletzt angehoben hat, hält Jefferies an seiner neutralen Bewertung fest. Im Fokus stehen dabei unter anderem die Entwicklung der Luftfrachtraten und die gestiegenen Treibstoffkosten.Jefferies bleibt bei "Halten" Jefferies hat die DHL Group zuletzt weiterhin mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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