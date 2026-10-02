Schwächere Arbeitsmarktdaten könnten zum Rettungsanker für die Rentenmärkte werden. In den USA drehen zehnjährige Bonds nach ihren Mehrjahreshochs um 5,35 Prozent ab und liegen zur Stunde bei 5,15 Prozent. Auch in Europa ist das Thema sehr präsent. Französische Anleihen liegen teilweise bei 5 Prozent, wodurch der Abstand zwischen Paris und Berlin bei 1,5 Prozentpunkten liegt. "Le Spread" - wie die französischen Analysten scherzhaft schreiben - ist damit auch ein Thema für das WSJ. French-German ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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