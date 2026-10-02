Der MDAX hat sein Jahresplus komplett verloren, doch der DWS Concept Platow schlägt sich besser als DAX und MDAX. Was hinter den Verlusten steckt, welche Werte trotzdem glänzen und warum der Oktober Grund zur Hoffnung gibt. Kein Einzelfall: Beispielsweise ist der September der einzige Monat, der über die vergangenen 100 Jahre beim US Leitindex S&P 500 einen negativen Durchschnittsertrag erzielte. Oder dem hiesigen DAX in nunmehr sechs der vergangenen sieben Jahren einen Verlust einbrockte. 2026 fiel der Rückgang sogar noch höher aus als im historischen Durchschnitt. Woran es lag, lässt sich nicht klar aufdröseln. Denn viele der Trends, die für den unwirtlichen September ins Feld geführt werden können, gab es auch schon vorher. Die Ölpreise klettern seit Juli, die Sorgen um die steigende Inflation sind auch schon älter, und die Europäische Zentralbank hat ihre Leitzinsen nicht nur im September, sondern auch schon einmal im Juni erhöht. Möglicherweise werden die mittlerweile erreichten Niveaus allmählich zum Problem. So stieg etwa die Rendite zehnjähriger deutscher Bundesanleihen auf den höchsten Stand seit 2008. Anleihen könnten infolgedessen zunehmend als interessante Alternative zu (dividendenstarken) Aktien wahrgenommen ...

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