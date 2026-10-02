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Gareth Parker-Jones zum Leiter des Bildungsbereichs bei Rendeavour und zum Gründungsdirektor des Wellington College International Kenya ernannt



02.10.2026 / 18:30 CET/CEST

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TATU CITY, Kenia, 2. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Parker-Jones, einer der führenden Pädagogen Großbritanniens, wird ein Jahr vor der offiziellen Eröffnung der Schule im September 2028 als Gründungsdirektor an die in Wellington Kenia , wechseln. Er wird von seiner Frau Amanda Parker-Jones begleitet, die zur Leiterin der Lehrerfortbildung an der Schule ernannt wurde. Entwickelt von Rendeavour , Afrikas neuem Stadtentwickler, in Zusammenarbeit mit dem Wellington College, ist das Wellington Kenya neben dem Wellington College International Lagos von Rendeavour die zweite Schule der Wellington College Education-Familie in Afrika und Teil eines größeren Netzwerks von 12 britischen Schulen der Spitzenklasse, das sich über Großbritannien, China, Thailand, Indien, Indonesien und die Vereinigten Staaten erstreckt. Wellington Kenya befindet sich in der Tatu City , Afrikas führender Neustadt, und ist eine koedukative Internats- und Tagesschule für Schüler im Alter von 3 bis 18 Jahren, die Familien aus der Region, dem In- und Ausland anzieht. Mit Zugang zu Kenias atemberaubenden Landschaften, seiner üppigen Tierwelt, seiner reichen kulturellen Vielfalt, dem gemäßigten Klima und den bemerkenswerten sportlichen Höchstleistungen liegt Wellington Kenya inmitten der 5.000 Acres großen, üppig bewachsenen Parkanlagen von Tatu City mit Lauf- und Reitwegen, legendären Kaffeeplantagen, einheimischen Bäumen, Seen und Flüssen. Zu seiner Ernennung sagte Gareth Parker-Jones: "Das Wellington College International Kenya bietet eine wahrhaft erstklassige Ausbildung in der wohl schönsten Umgebung der Welt und wird dabei dem Ruf des Namens Wellington voll und ganz gerecht. Dank der Größe, der Fachkompetenz und der Ambitionen von Rendeavour ist Wellington Kenya eine großartige Erfolgsgeschichte im Bereich der internationalen Bildung, und ich könnte nicht stolzer sein, diese Schule als Leiter des Bildungsbereichs bei Rendeavour und als Gründungsdirektor zu leiten." James Dahl, der 15. Direktor des Wellington College, äußerte sich zu dieser Ernennung wie folgt: "Ich freue mich riesig, Gareth Parker-Jones in der Wellington College-Bildungsfamilie willkommen zu heißen. Gareth ist einer der führenden Schulleiter Großbritanniens und hat an der Rugby School einen tiefgreifenden Wandel bewirkt: Er hat die Standards angehoben, ein dynamisches und wachsendes Netzwerk von Schulen in England und weltweit aufgebaut und fungiert als umsichtiger und zum Nachdenken anregender Botschafter für den Bildungssektor. Ich kenne Gareth schon seit vielen Jahren und hege sowohl persönlich als auch beruflich tiefsten Respekt vor ihm; das Wellington College International Kenya könnte in keinen besseren Händen sein. Wir gratulieren Gareth, Amanda und der Familie zu diesem spannenden neuen Lebensabschnitt, und ich freue mich sehr darauf, mit solch versierten Pädagogen zusammenzuarbeiten." Die Ernennung von Parker-Jones, der über umfangreiche Erfahrungen im Internatswesen verfügt, verdeutlicht, wie hoch die Ziele von Wellington Kenya gesteckt sind. Neben dem Tagesunterricht wird das Internat vom ersten Tag an ein wichtiger Bestandteil der Identität, des Charakters, der Gemeinschaft und des seelsorgerischen Angebots von Wellington Kenya sein. Dadurch erhalten Familien die Flexibilität, zwischen Tages- und Internatsunterricht zu wählen, während gleichzeitig sichergestellt wird, dass die Internatserfahrung denselben hohen Standards entspricht wie an allen Schulen der Wellington College Education-Gruppe weltweit. Stephen Jennings, Gründer und Geschäftsführer von Rendeavour, fügte hinzu: "Einen Gründungsdirektor von Gareths Ansehen und Erfahrung für uns gewinnen zu können, ist an sich schon ein Zeichen für unsere Absichten und die hohen Ziele, die wir für die Schule verfolgen. Nachdem ich viel Zeit mit Gareth und seiner Frau Amanda verbracht habe, habe ich nicht den geringsten Zweifel daran, dass wir die perfekten Leiter gefunden haben, um eine der besten Schulen der Welt aufzubauen. Große Städte entstehen rund um großartige Einrichtungen, und eine erstklassige Bildung ist entscheidend dafür, langfristig Familien, Arbeitgeber und Investitionen anzuziehen. Wellington Kenya wird neue Maßstäbe für hervorragende Bildung setzen - durch die Gründung einer Schule von Weltklasse im Herzen Ostafrikas, sodass Familien nicht mehr im Ausland nach einer außergewöhnlichen Schulbildung suchen müssen. Gareths Ernennung verschafft uns die Führungsstärke, die Herzlichkeit und die Weitsicht, um dieses Ziel vom ersten Tag an in die Tat umzusetzen. Unser Ziel ist es, eine Lerngemeinschaft aufzubauen, die Wellingtons globale Bildungstradition nahtlos mit einer starken lokalen Identität verbindet und die Familien in der gesamten Region über Generationen hinweg zugutekommen wird." WCIK-Kontakt:

Deborah Stanford

Leiterin der Abteilung für Zulassung und Marketing bei Wellington Kenya

Admissions@wellingtoncollege.ke Medienkontakt

Prudence Karimi

Pkarimi@tatucity.com

+254 795 368 905 View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/gareth-parker-jones-zum-leiter-des-bildungsbereichs-bei-rendeavour-und-zum-grundungsdirektor-des-wellington-college-international-kenya-ernannt-302897314.html



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