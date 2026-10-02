Anzeige / Werbung

Forward Industries hat 948.601 SOL zum Durchschnittspreis von 83 Dollar gekauft und hält jetzt 8,5 Millionen Token, rund 1,4 Prozent des umlaufenden Angebots. SOL handelt am 2. Oktober bei 122 Dollar mit einem Plus von vier Prozent in 24 Stunden, einem Tagesvolumen von 4,3 Milliarden Dollar und einer Spanne zwischen 117 und 123 Dollar in der letzten Sitzung. Die Solana Prognose sieht 128 Dollar als Oktober-Ziel, doch eine Marktkapitalisierung von 72 Milliarden Dollar begrenzt das Vervielfachungspotenzial. Dieser Artikel zeigt, wo das frühe Einstiegsfenster heute wirklich liegt.

Solana Prognose nach dem Forward-Industries-Kauf und 272 Millionen Dollar ETF-Zuflüssen

Forward Industries hat seinen SOL-Bestand im vierten Quartal um 13 Prozent aufgestockt und hält jetzt 8.501.298 Token im bilanzierten Wert von über einer Milliarde Dollar, wie crypto.news am 2. Oktober berichtete. Das Unternehmen schloss im September eine Aktienplatzierung über 25 Millionen Dollar ab, deren Erlös teilweise in weitere SOL-Käufe fließt. US-Spot-ETFs zogen im September 272 Millionen Dollar an Zuflüssen an und machten das dritte Quartal zum stärksten für SOL-Produkte, wie CoinMarketCap zusammenfasste.

Tokenisierte Equity-Halter auf Solana haben mit 1,2 Millionen ein Allzeithoch erreicht, davon 775.000 in einem Monat. Das Alpenglow-Upgrade soll die Finalität auf 150 Millisekunden senken und institutionelle Anforderungen adressieren. Analysten sehen 128 Dollar als Zielkurs mit Widerstand bei 136 Dollar, und die BNB Chain arbeitet parallel an einem Upgrade-Fahrplan für mehr Geschwindigkeit. Die technische Basis überzeugt, doch bei einer Bewertung von 72 Milliarden Dollar erfordert selbst eine Verdopplung frisches Kapital in derselben Höhe. Für Anleger, die nach dem nächsten 100-fachen suchen, liegt die Antwort deshalb nicht bei Large Caps, sondern bei Projekten, die noch vor ihrer ersten Börsennotierung stehen, deren Bewertung ein Stufenplan bestimmt und deren Produkte bereits laufen.

Pepeto - der Presale mit laufender Börse, Bridge und Scanner

Während institutionelles Kapital in SOL fließt, findet abseits der großen Charts ein Presale statt, bei dem die Infrastruktur bereits steht. Dieses Projekt heißt Pepeto, und es unterscheidet sich von den meisten Presales dadurch, dass seine Werkzeuge heute schon funktionieren.

Der Presale hat 10,38 Millionen Dollar von über 43.000 Haltern eingesammelt, und jedes Werkzeug hinter dem Token läuft bereits, nicht irgendwo auf einer Roadmap. PepetoSwap erhebt 0,00 Prozent Gebühren auf jeden Handel, was bedeutet, dass 200 Orders zu je 5.000 Dollar null Dollar kosten, während Uniswap für dasselbe Volumen 3.000 Dollar berechnet. Die Bridge verbindet Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum und verarbeitet Transfers in unter 60 Sekunden ohne Kosten. Der Scanner prüft 42 Risikopunkte und führt einen Testverkauf durch, bevor ein Handel ausgeführt wird.

Der Token steht bei 0,000000188 Dollar, und der Preis steigt, wenn der Timer einer Stufe abläuft. Pepe erreichte über 10 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung allein als Meme, und BNB kletterte in die Top Five, weil eine vielgenutzte Börse ihren Token jeden Tag brauchte, und Pepeto vereint beide Antriebe in einem Projekt. Wer bei Pepe zum Bruchteil eines Cents einstieg, machte aus wenigen hundert Dollar sechsstellige Summen, und Pepeto bietet heute denselben Einstiegspunkt mit mehr Infrastruktur.

Der Mitgründer des originalen Pepe-Coins und ein ehemaliger Binance-Experte haben das Projekt aufgebaut. SolidProof hat den gesamten Code geprüft und verifiziert, bevor der Presale startete, sodass Käufer auf eine unabhängig auditierte Grundlage vertrauen können.

Bei einer Marktkapitalisierung von unter einer Million Dollar ist der Abstand zu den großen Meme-Coins enorm, und genau dieser Abstand macht den heutigen Preis so interessant für Anleger, die früh positioniert sein wollen. Der Presale läuft stufenweise, und jede abgeschlossene Stufe hebt den Einstiegspreis für alle, die danach kommen. Käufer können mit ETH, USDT, BNB oder Kreditkarte einsteigen.

Fazit

SOL stand einmal bei 0,50 Dollar, und der Markt schob den Kurs auf 294 Dollar, eine Vervielfachung um das 588-Fache. Pepeto steht gerade in derselben stillen Phase, bewertet nach einem Stufenplan statt vom Markt, mit einer sich nähernden Börsennotierung, die den Preis der Masse übergibt. Der Unterschied ist, dass Pepeto bereits eine laufende Börse hat, was mehr ist, als SOL zu jenen frühen Preisen vorweisen konnte. Wer wartet, zahlt mehr. Die offizielle Pepeto-Website ist der Ort, an dem der Presale noch läuft.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die Solana Prognose für Oktober 2026 aus?

SOL handelt bei 122 Dollar mit einem Zielkurs von 128 Dollar, gestützt auf 272 Millionen Dollar an ETF-Zuflüssen und das bevorstehende Alpenglow-Upgrade.

Warum ziehen Anleger Pepeto einem SOL-Investment vor?

Pepeto bietet einen Presale-Preis bei laufender Börse, Bridge und Scanner, eine Ausgangslage, die SOL bei 0,50 Dollar nie hatte. Auf der offiziellen Pepeto-Website läuft der Presale noch.