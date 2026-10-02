Wie formten sich Gesteinsplaneten wie unsere Erde und Himmelskörper wie der Mond? Neue Beobachtungsdaten aus dem tiefen Weltall liefern nun sehr konkrete Hinweise auf die physikalischen Abläufe in der Frühphase von jungen Sternensystemen. Das Weltraumteleskop James Webb hat in der Weite des Alls konkrete Spuren massiver zerstörerischer Kollisionen in jungen Sternensystemen dokumentiert. Eine Gruppe von Astronom:innen untersuchte dafür eine sehr spezielle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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