Bitcoin durchbricht 86.000 Dollar zum Uptober-Start - warum ein Presale-Coin jetzt mehr Raum hat

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Bitcoin hat am Freitag die Marke von 86.000 Dollar zurückerobert und damit den stärksten Tagesanstieg seit Januar verbucht. Der Kurs kletterte von 84.849 Dollar bei Handelseröffnung auf bis zu 86.459 Dollar am Morgen. Citigroup hob sein 12-Monats-Kursziel von 82.000 auf 113.000 Dollar an. Die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung im Oktober fiel auf 44 Prozent. Bei 1,74 Billionen Dollar Marktkapitalisierung bedeutet Citis Ziel ein Plus von 33 Prozent. In jeder großen Rallye waren es die kleinen Presale-Coins, die frühe Käufer am meisten belohnt haben. Dieser Artikel analysiert die aktuellen Daten und ein Presale-Projekt, das von der Rallye profitieren könnte.

Krypto News: Bitcoin erobert 86.000 Dollar zurück, Citi hebt Ziel auf 113.000 Dollar

Bitcoin wird am 2. Oktober 2026 bei 86.257 Dollar gehandelt, mit einem Plus von 2,35 Prozent in 24 Stunden und einer Marktkapitalisierung von 1,74 Billionen Dollar. Laut Yahoo Finance eröffnete der Kurs am Freitag bei 84.849 Dollar und stieg bis 7:25 Uhr ET auf 86.459 Dollar. Citigroup hob am 1. Oktober sein Kursziel von 82.000 auf 113.000 Dollar an, ein Anstieg von 38 Prozent gegenüber dem vorherigen Ziel.

Laut CoinPedia fiel die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung im Oktober auf 44 Prozent, nachdem Fed-Vertreter Williams keine Dringlichkeit signalisiert hatte. Short-Liquidationen und fallende Anleiherenditen verstärkten die Aufwärtsbewegung. Der Fear and Greed Index steht bei 72, Gier ohne Überhitzung.

Oktober trägt unter Händlern den Spitznamen Uptober, und die nächste Widerstandsmarke liegt bei 86.837 Dollar. Bei einem Ziel von 113.000 Dollar bietet der Kurs rund 33 Prozent Plus. Für Anleger, die größere Vervielfachungen suchen, bleibt die Gleichung einfach, denn je kleiner die Marktkapitalisierung, desto mehr Raum nach oben. Ein Presale-Projekt zeigt gerade, wie diese Rechnung in der Praxis aussehen kann.

Pepeto (PEPETO): Der Meme-Coin mit dem größten Multiplikator-Potenzial dieses Zyklus

Wenn Bitcoin den gesamten Markt nach oben zieht, profitieren kleine Coins überproportional, weil ihr Weg nach oben nicht durch Billionenbewertungen gebremst wird. Pepeto steht genau in dieser Position. Während etablierte Coins auf zwei- bis fünffache Gewinne aus Bewertungen in Milliardenhöhe zielen, startet Pepeto klein genug, dass ein 100-facher Anstieg die Bewertung auf rund 8 Milliarden Dollar bringen würde, immer noch unter PEPEs Höchstwert von fast 12 Milliarden Dollar.

Pepeto hat ein vollständiges Handelsökosystem für Meme-Coins aufgebaut, das bereits vor der Listung einsatzbereit ist. Auf PepetoSwap fallen keine Swap-Gebühren an, und die Börse wurde mit einem täglichen Volumen von 50 Millionen Dollar getestet. Ein Sicherheitsscanner prüft jeden Vertrag mit 42 Detektoren und blockiert Honeypot-Trades automatisch, sodass manipulierte Launches verhindert werden. Die Brücke verbindet Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum kostenlos in weniger als einer Minute.

Der Mitgründer von Pepeto ist der Entwickler des Original-Pepe-Coins, und das Team umfasst einen ehemaligen Binance-Experten. Vor dem Start des Presales hat SolidProof die gesamte Codebasis geprüft und verifiziert, was bedeutet, dass unabhängige Auditoren jeden Smart Contract untersucht haben, bevor der erste Käufer investierte. Mit einem festen Angebot von 420 Billionen Tokens ist Pepeto auf Beständigkeit ausgelegt, nicht auf kurzfristige Pumps.

Der Presale auf der offiziellen Pepeto-Website hat bereits über 10,38 Millionen Dollar von mehr als 43.000 Haltern eingesammelt. Der Preis steigt jedes Mal, wenn eine Phase ihr Ende erreicht, sodass der heutige Preis der niedrigste verbleibende ist. Sieben Teilnehmer werden bei der 700.000-Dollar-Giveaway-Aktion gewinnen, und eine Binance-Listung steht bevor. Mit fertigen Werkzeugen, einem bewährten Mitgründer und einer Listung vor sich ist Pepeto in der Lage, als Erstes in diesem Zyklus auszubrechen. Wer jetzt zum Presale-Preis kauft, sichert sich die Ausgangslage, die in vergangenen Bitcoin-Rallyes zu den größten Renditen bei Frühphasen-Projekten geführt hat.

Fazit

Bitcoins Weg in Richtung 113.000 Dollar würde den gesamten Altcoin-Markt mitziehen, doch Pepeto spielt dabei ein anderes Spiel. Pepeto bietet den frühen Platz, den PEPE- und DOGE-Käufer einst hatten. Börse, Brücke und Scanner liefern echten Nutzen, bevor die meisten Meme-Coins überhaupt einen Chart haben. Bei 33 Prozent Potenzial bedeutet der Weg bei großen Coins einen langen Marsch. Wer heute zum Presale-Preis in Pepeto einsteigt, kauft vor der Listung und vor dem Aufmerksamkeitsschub, den eine Binance-Notierung auslöst. Jede Phase hebt den Preis, und die frühen Pepeto-Käufer könnten diejenigen sein, über die der Markt als Nächstes spricht, wie einst über die ersten PEPE-Halter.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Warum steigt der Kurs im Oktober 2026?

Citigroup hat sein Kursziel von 82.000 auf 113.000 Dollar angehoben, die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung ist auf 44 Prozent gefallen, und Short-Liquidationen treiben den Kurs nach oben.

Was ist der beste Krypto-Presale für hohe Multiplikatoren?

Pepeto zählt zu den aussichtsreichsten Presales, da ein 100-facher Anstieg die Bewertung auf rund 8 Milliarden Dollar bringen würde und seine Werkzeuge bereits vor der Listung aktiv sind. Details auf der offiziellen Pepeto-Website.