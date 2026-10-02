Der Abu Dhabi Future Health Summit wird vom 20. bis 22. Oktober im ADNEC Centre in Abu Dhabi führende Persönlichkeiten aus den Bereichen Gesundheitswesen, Wissenschaft, Technologie, Politik und Investment zusammenbringen

Unter dem Motto des Jahres 2026 "To Sense is to Predict" (Wahrnehmen heißt Vorhersagen) wird im Rahmen des Future Health Summit untersucht, wie tiefere Einblicke in die Gesundheit frühzeitigere Maßnahmen und bessere Ergebnisse ermöglichen können

Zu den mehr als 130 Referenten des Forums gehören Sir Pascal Soriot, CEO von AstraZeneca, Herr Max Jaderberg, President von Isomorphic Labs, Dr. Githinji Gitahi, CEO der Amref Health Africa Group, sowie die Gesundheitsminister des Kosovo, Montenegros, Serbiens und Kolumbiens. Es wird mit Teilnehmern aus 100 Ländern gerechnet.

Weltweit führende Persönlichkeiten aus den Bereichen Gesundheitswesen, Wissenschaft, Technologie, Politik und Investment werden vom 20. bis 22. Oktober 2026 auf dem Abu Dhabi Future Health Summit zusammenkommen, um zu erörtern, wie Gesundheitssysteme Risiken besser antizipieren und eine frühzeitigere Intervention ermöglichen können, da Fortschritte in den Bereichen KI, Genomik, Diagnostik und Gesundheitsdaten neue Möglichkeiten eröffnen, Gesundheitsrisiken schneller zu erkennen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261001038776/de/

Forum panel and speakers at the Abu Dhabi Future Health Summit

Angesichts der zunehmenden Belastung der Gesundheitssysteme durch chronische Erkrankungen und der Notwendigkeit, den Menschen zu einem längeren Leben bei guter Gesundheit zu verhelfen, gewinnt die Fähigkeit, sich verändernde Gesundheitsrisiken zu erkennen und frühzeitig zu handeln, zunehmend an Bedeutung. Der von Future Health einer globalen Initiative von Abu Dhabi und dem Gesundheitsministerium von Abu Dhabi veranstaltete Future Health Summit steht unter dem Motto "To Sense is to Predict" (Wahrnehmen heißt Vorhersagen) und befasst sich mit dem globalen Wandel von reaktiven Versorgungsmodellen hin zu frühzeitiger Vorhersage, Prävention und personalisierten Interventionen.

Future Health setzt diesen Anspruch bereits das ganze Jahr über in die Praxis um. Für die erste Future Health Challenge gingen 393 Einreichungen aus 68 Ländern ein und es wurden Lösungen vorgestellt, die bereits in internationalen Gemeinschaften zum Einsatz kommen. Außerdem hat die Plattform die Whitepaper Future of Longevity und Future of Healthy Living veröffentlicht und ist als Gründungsmitglied der BioConvergence Cancer Alliance des MIT Koch Institute for Integrative Cancer Research beigetreten. Der Future Health Summit wird auf dieser Arbeit aufbauen und die Future-Health-Community in Abu Dhabi zusammenbringen, um die Zusammenarbeit und Umsetzung weiter voranzutreiben.

Mit 130 Referenten und über 175 Ausstellern, darunter Vertreter aus voraussichtlich 100 Ländern, wird der Gipfel Fachwissen aus einem breiten Spektrum von Gesundheitssystemen und -kontexten zusammenführen, um zu untersuchen, wie neue Ansätze in verschiedenen Bevölkerungsgruppen und Versorgungsmodellen umgesetzt werden können.

Als Referenten des Forums sind unter anderem vorgesehen:

Seine Exzellenz Mansoor Al Mansoori, Chairman des Gesundheitsministeriums Abu Dhabi

Sir Pascal Soriot, CEO von AstraZeneca

Herr Tim Schmid, EVP und Worldwide Chairman von Johnson Johnson MedTech

Frau Helga Fogstad, Director of Health, UNICEF

Herr Will Ahmed, Gründer und CEO von WHOOP

Herr Tom Hale, CEO von OURA

Dr. Christine Yuan Huang, Gründerin und CEO von Quantum Life

Herr Max Jaderberg, President von Isomorphic Labs

Dr. Ola Brown, Founding Partner von HealthCap Africa

Dr. Jayasree Iyer, CEO von Access to Medicine Foundation

Herr Hugo Harper, Mission Director of a Healthy Life bei Nesta

Neben ihnen werden internationale Minister und Regierungsvertreter anwesend sein. Diese weltweite Beteiligung bringt Erfahrungen mit nationalen Gesundheitssystemen und -organisationen in die Diskussionen in Abu Dhabi ein und spiegelt damit die Reichweite der Future-Health-Gemeinschaft wider.

Ihre Exzellenz Dr. Noura Khamis Al Ghaithi, Unterstaatssekretärin des Gesundheitsministeriums von Abu Dhabi, erklärte: "Die Fähigkeit, Gesundheitsrisiken früher zu identifizieren, kann einen messbaren Einfluss darauf haben, wie Gesundheitssysteme ihre Bevölkerung versorgen. Angesichts der Fortschritte in Wissenschaft und Technik, die uns tiefere Einblicke in die Gesundheit verschaffen, besteht die Priorität darin, diese Erkenntnisse in frühzeitigere Maßnahmen umzusetzen, die die Behandlungsergebnisse verbessern und den Menschen helfen, länger bei guter Gesundheit zu leben."

"Eine globale Zusammenarbeit ist unerlässlich, um diesen Ansatz in verschiedenen Gesundheitssystemen und Kontexten voranzubringen. Auf dem Abu Dhabi Future Health Summit wird internationales Fachwissen mit den Kompetenzen, die wir in Abu Dhabi aufgebaut haben, zusammengeführt. Dadurch ergeben sich Möglichkeiten, Erfahrungen zwischen verschiedenen Gesundheitssystemen zu vergleichen und zu untersuchen, wie sich neue Ansätze in der Praxis bewähren können. Abu Dhabi bietet ein Praxisumfeld, in dem dieser globale Austausch direkt mit der Umsetzung auf Bevölkerungsebene verknüpft werden kann", fügte sie hinzu.

Das Herzstück des Gipfels ist das Forum, das Keynotes, C-Suite-Gespräche sowie Dialoge zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor unter Beteiligung von Führungskräften aus dem gesamten globalen Gesundheitsökosystem umfassen wird. Das Forum wird sich mit dem Thema "To Sense is to Predict" (Wahrnehmen heißt Vorhersagen) auf drei miteinander verbundenen Ebenen befassen auf individueller Ebene, auf Ebene des Gesundheitssystems und auf Bevölkerungsebene. Die Diskussionen werden sich dabei auf die vier thematischen Schwerpunkte von Future Health erstrecken: Langlebigkeit und Präzisionsmedizin; digitale Gesundheit und KI; Resilienz und Nachhaltigkeit des Gesundheitssystems; sowie Investitionen in die Lebenswissenschaften.

Neben dem Forum wird die Global Exhibition Aussteller aus den Bereichen Gesundheitswesen, Technologie, Biowissenschaften und Investment zusammenbringen, um Innovationen und Kompetenzen zu präsentieren, die die Zukunft des Gesundheitswesens prägen. Ein Rahmenprogramm mit Side Events bietet weitere Gelegenheiten für einen gezielten Dialog und eine verstärkte Zusammenarbeit.

Der Abu Dhabi Future Health Summit ist die jährliche Flaggschiff-Veranstaltung von Future Health einer globalen Initiative von Abu Dhabi, die als ganzjährige Plattform für weltweite Zusammenarbeit und transformative Innovationen im Gesundheitswesen dient. Im Laufe des Jahres 2026 hat Future Health die Agenda "To Sense is to Predict" (Wahrnehmen heißt Vorhersagen) durch internationale Dialoge, Forschungsvorhaben und Initiativen zur Wirkungsmessung mit dem Ziel vorangetrieben, Ideen in die praktische Anwendung zu überführen.

Die komplette Liste der Referenten des Forums, die im Vorfeld der Veranstaltung fortlaufend aktualisiert wird, ist auf der Website von Future Health verfügbar.

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Anmeldungen von Medienvertretern sind willkommen unter: Anmeldung als Medienvertreter für den Future Health Summit

Über Future Health eine globale Initiative von Abu Dhabi

Future Health ist eine ganzjährige Plattform für globale Zusammenarbeit und transformative Innovationen im Gesundheitswesen, die unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit Scheich Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Kronprinz von Abu Dhabi und Vorsitzender des Exekutivrats von Abu Dhabi, steht.

Future Health bringt Gesundheitsforscher, politische Entscheidungsträger, Führungskräfte aus der Wirtschaft, Investoren und Unternehmer aus verschiedenen Disziplinen und Regionen zusammen und treibt gemeinsames Handeln voran, um die Gesundheitssysteme zu stärken und ein längeres, gesünderes Leben für alle zu ermöglichen.

Durch ein ganzjähriges Programm mit Forschungserkenntnissen, Publikationen, Initiativen zur Wirkungssteigerung, Challenges, F&E-Förderung und sektorübergreifenden Treffen treibt Future Health den Fortschritt in vier Schwerpunktbereichen voran: Langlebigkeit und Präzisionsmedizin, Gesundheitssysteme und Nachhaltigkeit, digitale Gesundheit und KI sowie Investitionen in die Lebenswissenschaften.

Future Health wird vom Gesundheitsministerium von Abu Dhabi und seinen Gründungspartnern PureHealth, M42, dem Institute for Healthier Living Abu Dhabi sowie Mubadala Bio organisiert und veranstaltet. Mediclinic Middle East fungiert als strategischer Partner und Burjeel Holdings als assoziierter Partner.

Weitere Informationen finden Sie unter www.futurehealthinitiative.ae und folgen Sie Future Health auf: X, Instagram, LinkedIn und Facebook.

Über das Gesundheitsministerium von Abu Dhabi (Department of Health, DoH):

Das DoH ist die Aufsichtsbehörde für den Gesundheitssektor im Emirat Abu Dhabi und stellt durch die Überwachung des Gesundheitszustands der Bevölkerung eine hervorragende Gesundheitsversorgung sicher. Das DoH definiert die Strategie für das Gesundheitssystem, überwacht und analysiert den Gesundheitszustand der Bevölkerung sowie die Leistung des Systems. Außerdem entwickelt das DoH den regulatorischen Rahmen für das Gesundheitssystem, führt Kontrollen zur Einhaltung der Vorschriften durch, setzt Standards durch und fördert die Übernahme von Best Practices auf Weltklasseniveau sowie von Leistungszielen durch alle Gesundheitsdienstleister im Emirat. Neben diesen Aufgaben treibt es Programme voran, um das Bewusstsein für einen gesunden Lebensstil unter den Einwohnern des Emirats Abu Dhabi zu stärken und die Umsetzung entsprechender Lebensweisen zu fördern; darüber hinaus regelt es den Leistungsumfang, die Beiträge und die Erstattungssätze des Gesundheitssystems.

Weitere Informationen zum DOH finden Sie unter https://www.doh.gov.ae/ und folgen Sie dem DOH auf Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn und YouTube.

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