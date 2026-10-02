XRP nimmt sich nach dem jüngsten Befreiungsschlag die erwartete Verschnaufpause. In meiner Analyse aus der Vorwoche hatte ich nach dem Ausbruch über 1,47 bis 1,50 US$ einen möglichen Retest dieser Zone ausdrücklich einkalkuliert. Genau diese Konsolidierung läuft derzeit und mit aktuell rund 1,50 US$ behauptet sich XRP weiterhin unmittelbar oberhalb des entscheidenden Bereichs. Kann die kleine Abwärtsstruktur nun nach oben verlassen werden, könnte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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