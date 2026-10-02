Münster (ots) -Bei der Eurojackpot-Ziehung am Freitag (2. Oktober) konnte kein Spielteilnehmer den mit rund 106 Millionen Euro gefüllten Jackpot abräumen. Damit steigt der Eurojackpot zur Ziehung am Dienstag (6. Oktober) auf seine Maximalsumme von 120 Millionen Euro an.Die Gewinnzahlen, die am Freitagabend in Helsinki gezogen wurden, lauten: 4, 6, 7, 17, 45 sowie die Eurozahlen 7 und 12. Kein Spielteilnehmer aus den 19 teilnehmenden Eurojackpot-Ländern hatte diese Kombination komplett auf seinem Tippzettel stehen. Dennoch gab es glückliche Hochgewinner: Sechs Tipper waren immerhin mit fünf richtigen Zahlen im Feld 5aus50 und einer richtigen Eurozahl erfolgreich und können sich in der zweiten Gewinnklasse über jeweils 562.247,60 Euro freuen. Die Gewinne werden in Hessen (2x) Niedersachsen, Dänemark (2x) und Polen ausgezahlt. Zehn weitere Hochgewinner trafen die dritte Gewinnklasse und erhalten jeweils 190.248,90 Euro.120 Millionen Euro am DienstagEin nicht geleerter Topf bedeutet auch einen größer werdenden Jackpot und die Chance auf einen erneuten Versuch: Zur Ziehung am Dienstag wächst der Eurojackpot nun auf seine maximal mögliche Summe von 120 Millionen Euro an (Jackpot-Chance 1:140 Mio.). Dies war zuletzt im Mai 2026 der Fall. Damals hatte ein Spielteilnehmer aus Tschechien das Glück auf seiner Seite.Bisherige 120-Millionen-GewinnerDer Eurojackpot ist mittlerweile zum elften Mal auf seine Maximalhöhe angestiegen. Der Betrag von 120 Millionen Euro wurde bisher achtmal an Einzelgewinner ausgezahlt:- Dänemark (Juli 2022)- Berlin (November 2022)- Schleswig-Holstein (Juni 2023)- Norwegen (Januar 2024)- Dänemark (Juni 2024)- Baden-Württemberg (Mai 2025)- Berlin (September 2025)- Tschechien (Mai 2026)Zweimal wurde der Maximaljackpot bislang von mehreren Spielteilnehmern gleichzeitig geknackt: Im April 2024 teilten sich Gewinner aus Nordrhein-Westfalen und Slowenien die 120 Millionen Euro. Im Dezember 2024 gewannen Tipper aus Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gemeinsam den Jackpot. In beiden Fällen entfielen jeweils 60 Millionen Euro auf die Gewinner.Weitere Informationen zur Lotterie Eurojackpot gibt es in allen Lotto-Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de.Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107909/6364050