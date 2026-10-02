Dogecoin News: Wale stapeln 1,14 Milliarden DOGE, doch ihr nächster Kauf überrascht

Anzeige / Werbung

Wal-Wallets haben in vier Tagen 1,14 Milliarden DOGE im Wert von 112 Millionen Dollar angesammelt, doch der Kurs bleibt unter 0,10 Dollar. Am 30. September öffnete DogeOS sein öffentliches Testnet und gab Dogecoin erstmals eine EVM-kompatible Smart-Contract-Schicht. DOGE notiert am 2. Oktober bei 0,095 Dollar mit 16,43 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung. Gleichzeitig schließt Bitwise seinen Dogecoin ETF am 22. Oktober, weil die institutionelle Nachfrage über diesen Weg schlicht nicht mitgezogen hat. Die Wale kaufen, die Technik liefert, doch der Chart gibt keines der Signale wieder. Die Wallets, die beim ersten DOGE-Run Millionen verdienten, studieren bereits einen anderen Token.

Dogecoin News: DogeOS, Wal-Akkumulation und ein Chart unter 0,10 Dollar

DogeOS öffnete am 30. September sein Testnet und bringt Handel, Kreditvergabe und Stablecoin-Funktionen auf das Dogecoin-Netzwerk, wie CoinGabbar berichtet. MyDoge Wallet hat die Schicht entwickelt, und zum ersten Mal können Entwickler Ethereum-kompatible Smart Contracts direkt auf DOGE betreiben. Das Upgrade beantwortet die größte Kritik an Dogecoin, nämlich den fehlenden Nutzen jenseits von Trinkgeldern und einfachen Transfers zwischen Wallets.

DOGE hält sich am 2. Oktober bei 0,095 Dollar über dem 200-Tage-Durchschnitt bei 0,093 Dollar. Der 20-Tage- und der 50-Tage-Durchschnitt signalisieren laut Crypto Daily aktuell klare Kaufbedingungen für den Token, doch der Widerstand bei 0,10 Dollar hat jeden Ausbruchsversuch der vergangenen Wochen abgewehrt. Wal-Wallets sammelten in vier Tagen 1,14 Milliarden DOGE im Wert von 112 Millionen Dollar, nach einer früheren Welle von 240 Millionen DOGE im September. Die Großanleger kaufen aggressiv, aber der Kurs folgt nicht. In der gesamten Dogecoin News der vergangenen Monate war die Diskrepanz zwischen Wal-Aktivität und Kursentwicklung noch nie so deutlich.

Bitwise schließt seinen BWOW Dogecoin ETF am 22. Oktober, die institutionelle Seite zieht also nicht mit. DOGE hat die Wale und das Upgrade, doch bei 16 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung ist der Weg zu einer Vervielfachung weit. Die Wallets, die einst die ersten DOGE-Millionäre wurden, erkannten eine Struktur, bevor die Menge sie sah, und genau das tun einige von ihnen gerade wieder.

Warum DOGE-Millionäre jetzt Pepeto (PEPETO) studieren

Diese Wallets fragen nicht, ob DOGE auf 0,10 Dollar klettert, sondern wo sich die Ausgangslage von 2021 wiederholt. In Pepeto sehen sie genau diese Struktur, denn das Projekt hat seinen Anwendungsfall geliefert, bevor der Token an einer Börse notiert. Der Presale läuft mit einem Timer, der Preis steigt mit jeder neuen Phase, und mehr als 10,38 Millionen Dollar von über 43.000 Haltern sind bereits eingegangen.

Was Pepeto von Hunderten von Meme-Token unterscheidet, ist die Tatsache, dass das Produkt zuerst kam. PepetoSwap läuft live mit 0,00 Prozent Gebühren auf jeden Tausch. Die Cross-Chain-Brücke verbindet Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum und wickelt Transaktionen in unter 60 Sekunden kostenlos ab. Der Scanner prüft 42 Risikopunkte bei jedem Smart Contract, bevor ein Trade durchgeht.

Alle Aufträge laufen über ein geschütztes Relay, das Front-Running-Bots blockiert. SolidProof hat die gesamte Codebasis geprüft und verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde, und das KYC der Gründer ist abgeschlossen. Der Mitgründer hinter dem originalen Pepe-Coin und ein ehemaliger Binance-Experte leiten das Team.

Weil Pepeto noch nicht gelistet ist, erfolgt der Einstieg zum Presale-Preis statt zur Marktbewertung, und genau in dieser Lücke liegt das Renditepotenzial für Käufer, die jetzt handeln. Ein Binance-Listing steht bevor, weitere Börsen werden folgen. Der originale Pepe erreichte 11 Milliarden Dollar ohne ein einziges Produkt, und Pepeto startet mit einer funktionierenden Börse, die bereits echtes Volumen verarbeitet. Wer den Presale noch nutzen will, findet ihn auf der offiziellen Pepeto-Website.

Fazit

Die Dogecoin News von heute zeigen echten Fortschritt, doch bei 0,095 Dollar und 16 Milliarden Marktkapitalisierung braucht DOGE den gesamten Markt, um sich zu vervielfachen. Pepeto steht an einem früheren Punkt derselben Kurve, mit 420 Billionen Token, einer laufenden Börse, einem SolidProof-Audit und 10,38 Millionen Dollar an gebundenem Kapital, bevor eine einzige Börsennotierung stattfand. Das Renditepotenzial ist vor einem Listing am größten, und mit jeder Phase steigt der Preis. Das Binance-Listing rückt näher, und auf der offiziellen Pepeto-Website läuft der Presale noch.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was ist DogeOS und was bedeutet es für Dogecoin?

DogeOS ist eine EVM-kompatible Anwendungsschicht, die Smart Contracts auf dem Dogecoin-Netzwerk ermöglicht. Das Testnet ging am 30. September 2026 online und gibt DOGE erstmals DeFi-Funktionalität.

Welcher Krypto-Presale bietet im Oktober 2026 das größte Potenzial?

Pepeto bietet das größte Potenzial, weil der originale Pepe 11 Milliarden Dollar ohne Produkt erreichte und Pepeto mit einer funktionierenden Börse und demselben Gründerteam startet. Der Presale-Preis steigt mit jeder Phase, und die offizielle Pepeto-Website ist noch offen.