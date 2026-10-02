Der erfahrene Experte für Unternehmenssoftware wird die vereinigte Vertriebsorganisation von Tacton leiten und den Ausbau des Partnernetzwerks weltweit vorantreiben.

Tacton, ein Weltmarktführer im Bereich Configure, Price, Quote (CPQ)-Software und Konfigurationslösungen für Hersteller komplexer Produkte, hat heute die Ernennung von Merlin Knott zum Chief Commercial Officer (CCO) bekannt gegeben. Knott wird in dieser Funktion die globale Vertriebsorganisation von Tacton leiten, einschließlich Marketing, Vertrieb und Pre-Sales. Er wird die Teams koordinieren, die für die Markteinführung der Tacton-Lösungen verantwortlich sind, und den Mehrwert für die Kunden und Partner des Unternehmens weltweit steigern.

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Merlin Knott, Chief Commercial Officer, Tacton

Knott bringt jahrzehntelange Erfahrung im Aufbau und in der Skalierung von Vertriebsorganisationen in der gesamten Unternehmenssoftwarebranche mit zu Tacton. Zuletzt bekleidete er leitende Führungspositionen bei IFS, dem weltweit führenden Anbieter von industrieller KI-Software, wo er zunächst den globalen Partner- und Vertriebskanalbereich verantwortete, bevor er zum President des Geschäftsbereichs Enterprise Service Management des Unternehmens ernannt wurde. Unter seiner Führung entwickelte sich das Partner-Ökosystem von IFS so erfolgreich, dass es schließlich mehr als 40 des Umsatzes aus Softwarelizenzen ausmachte. Zu Beginn seiner Karriere hatte Knott Führungspositionen bei SAP, Cura Software und MicroStrategy inne.

"Merlin vereint internationale Führungskompetenz im Vertrieb, Erfahrung im Bereich Unternehmenssoftware und die nachgewiesene Fähigkeit, Unternehmen zu skalieren. Damit ist er bestens aufgestellt, um die nächste Wachstumsphase von Tacton voranzutreiben", so Klaus Andersen, Chief Executive Officer von Tacton. "Unter Merlins Führung werden wir unsere Go-to-Markt-Strategie stärken, unseren Kunden weiterhin Mehrwert bieten und die bedeutenden Chancen nutzen, die vor uns liegen."

Die Ernennung von Knott erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Tacton mit der Tacton Connected Suite über den CPQ-Bereich hinaus expandiert und die Art und Weise, wie Hersteller hochgradig konfigurierbare Produkte definieren, verkaufen und ausliefern, auf Grundlage einer einzigen, verbindlichen Konfigurationsquelle miteinander verknüpft. Da Hersteller zunehmend komplexe kaufmännische und betriebliche Prozesse modernisieren möchten, investiert Tacton in sein Produktportfolio, in Innovationen im Bereich KI und in seine Go-to-Market-Organisation, um das Wachstum in Nordamerika und der EMEA-Region zu beschleunigen.

"Tacton bietet sich eine hervorragende Gelegenheit, auf seiner Führungsposition im Bereich der komplexen Fertigung aufzubauen und den Kunden noch mehr Mehrwert zu bieten, während das Unternehmen seine Vision über CPQ hinaus erweitert", so Knott. "Was mich am meisten begeistert, ist die Möglichkeit, unsere kommerziellen Teams im Rahmen einer gemeinsamen Strategie zusammenzuführen und so die Art und Weise zu vereinheitlichen, wie wir Nachfrage generieren, Kunden ansprechen, den Mehrwert demonstrieren und letztendlich Herstellern dabei helfen, die Art und Weise zu transformieren, wie sie hochgradig konfigurierbare Produkte verkaufen und liefern. Ich freue mich darauf, zusammen mit dem Team die nächste Wachstumsphase von Tacton voranzutreiben."

Als Chief Commercial Officer wird sich Knott auf die Entwicklung einer integrierten globalen Geschäftsstrategie konzentrieren, die die Neukundengewinnung sowie die Expansion in Nordamerika und der EMEA-Region beschleunigt, die Abstimmung zwischen den Regionen stärkt und langfristigen Wert schafft. Seine Ernennung ist Ausdruck der anhaltenden Investitionen von Tacton in den Ausbau seines globalen Geschäfts und die Stärkung seiner Position als strategischer Technologiepartner für Hersteller komplexer Produkte.

Über Tacton

Tacton ist ein Weltmarktführer im Bereich Configure, Price, Quote (CPQ)-Software und Konfigurationslösungen für Hersteller komplexer Produkte. Die Connected Suite von Tacton verbindet die Bereiche Entwicklung, Vertrieb und Fertigung über einen digitalen Faden miteinander und bietet den Teams eine einheitliche Konfigurationsgrundlage von der Produktdefinition bis zur Auftragsvorbereitung. Tacton genießt das Vertrauen führender globaler Hersteller und hilft Unternehmen dabei, die Produktkomplexität zu bewältigen, das Einkaufserlebnis zu verbessern und sicherzustellen, dass jedes Kundenversprechen erfüllbar, verkaufsfähig und herstellbar ist. Die beiden Hauptsitze von Tacton befinden sich in Chicago und Stockholm. Das Unternehmen verfügt zudem über Niederlassungen weltweit und betreut Kunden rund um den Globus.

Erfahren Sie mehr unter tacton.com.

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