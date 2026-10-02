Eine neue Entwicklung im Bereich der Robotik erinnert an bekannte Filmelemente aus dem Horror-Genre. Dabei geht es allerdings nicht um Unterhaltung, sondern um die Lösung eines sehr spezifischen mechanischen Problems für künftige Maschinen. Ein Team von Wissenschaftler:innen des Soft Robotics Lab der Schweizer ETH Zürich hat einer handelsüblichen Roboterhand das Laufen beigebracht. Wie in einer auf dem Preprint-Server Arxiv publizierten Studie nachzulesen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n