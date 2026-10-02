Ethereum Prognose Oktober: 57 % Quartalsplus, doch 100 000 Shorts bremsen den Weg zu 3 000 Dollar

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Ethereum legte im dritten Quartal 57 % zu und notiert trotzdem bei 2.700 Dollar, ganze 45 % unter dem Allzeithoch. Die Ethereum Prognose für Oktober steht und fällt mit dem 6. Oktober, wenn das Glamsterdam-Upgrade auf dem Testnetz startet. Gleichzeitig explodierten die Short-Positionen auf Bitfinex von 771 auf über 101.000 ETH. Am ersten Handelstag im Oktober flossen 55 Millionen Dollar aus Ether-ETFs ab. Zwischen Upgrade-Hoffnung und Short-Wand zeigt dieser Artikel, ob ETH die 3.000 Dollar erreicht und welche Alternative erfahrene Anleger gerade beobachten.

Ethereum Prognose Oktober 2026: Glamsterdam-Test trifft auf eine Wand aus Shorts

ETH handelt am 2. Oktober bei 2.719 Dollar, laut MetaMask. Im dritten Quartal stieg der Kurs um 57 % und übertraf jede andere große Kryptowährung. Die Marktkapitalisierung liegt bei 327 Milliarden Dollar, doch das Allzeithoch von 4.946 Dollar aus dem August 2025 bleibt weit entfernt.

Am 6. Oktober aktiviert die Ethereum Foundation das Glamsterdam-Upgrade auf dem Sepolia-Testnetz. EIP 7732 könnte das Gas-Limit von 60 auf 200 Millionen anheben und die Transaktionskapazität des Netzwerks verdreifachen. Falls der Test gelingt, folgt das Mainnet noch 2026.

Auf Bitfinex stiegen die Short-Positionen in zwei Wochen von 771 auf über 101.000 ETH, wie Coin Edition berichtet. Ein Short Squeeze könnte den Kurs sprunghaft treiben, doch ebenso könnte Verkaufsdruck ihn unter die Unterstützung drücken. Am 1. Oktober flossen netto 55,37 Millionen Dollar aus Ether-ETFs ab, während XRP-ETFs am selben Tag Zuflüsse verbuchten.

Von 2.700 auf 3.000 Dollar bleiben rund 11 %. Bei 327 Milliarden Marktkapitalisierung sind Vervielfachungen ausgeschlossen. Genau deshalb schauen Anleger auf Projekte in der Presale-Phase, die bereits funktionieren, bevor ein offener Markt ihren Preis bestimmt.

Pepeto: Scanner, Exchange und Bridge im Live-Betrieb, während die Ethereum Prognose bei Prozenten bleibt

ETH kämpft mit 101.000 Shorts um 3.000 Dollar, und selbst im besten Fall bleiben 11 %. Pepeto setzt dort an, wo diese Rechnung für Anleger nicht aufgeht, mit drei funktionierenden Tools zu einem Preis, den noch kein Markt bestimmt hat.

Hinter dem Projekt steht das Team des Mitgründers des ersten Pepe-Coins zusammen mit einem ehemaligen Binance-Experten auf der Entwicklerseite, und sie haben Werkzeuge gebaut, mit denen ein Anleger handeln kann wie ein Profi. Der Scanner führt 42 statische Prüfungen durch und simuliert einen Kauf und Verkauf auf einer geforkten Blockchain in Sekunden. Der Prüfbericht zeigt, was eine Warnung ausgelöst hat, und Anleger können jeden Token aus jeder Perspektive prüfen.

Der Vertragsbereich markiert Mint-, Pause- und Blacklist-Funktionen, Proxys und versteckte Eigentümer, und der Halterbereich deckt die Konzentration ab. Das Ergebnis ist ein Score von 0 bis 100, der eine klare Antwort gibt, und Trades bei kritischen Verträgen werden standardmäßig blockiert.

Neben dem Scanner betreibt Pepeto eine Exchange und eine Bridge im Live-Betrieb. Pepeto steht in dieser Phase bei 0,000000188 Dollar mit mehr als 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, bei laufenden Tools und ohne offenen Markt. SolidProof hat den gesamten Code geprüft und verifiziert, bevor der Presale gestartet ist. Der Timer hebt den Preis mit jeder Phase, und sobald der Token gelistet wird, muss der Kurs den Wert von drei funktionierenden Tools einholen, was das Renditepotenzial für frühe Käufer bestimmt. Analysten stellen deshalb einen Faktor von 1000x in den Raum, und jede Presale-Phase bringt den Einstiegspreis näher an das Listing.

ETH wird sich halten, weil es DeFi trägt, doch Pepeto kann mehr bewegen, indem es eine Lücke füllt zu einem Preis, der nichts davon widerspiegelt. Von 2.700 auf 3.000 Dollar sind es rund 11 %, doch wer jetzt in den Presale einsteigt, kauft zum niedrigsten Preis vor dem Listing. Genau das macht diese Phase für Anleger interessant, die mehr als einstellige Prozente suchen. Mehr Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website bereit.

Fazit

Die Ethereum Prognose zeigt nach oben, doch bei 327 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung bleiben nur einstellige Renditen. Pepeto bietet eine fertig entwickelte Plattform zum Presale-Preis, mit Exchange, Scanner und Bridge im Live-Betrieb. Die Binance-Listung rückt näher, und Partnernamen sollen folgen. Drei funktionierende Tools, ein von SolidProof auditierter Code und ein Preis, den kein offener Markt bestimmt hat, machen diese Phase zum günstigsten Einstieg. Wer wartet, zahlt mehr, denn der Timer hebt den Preis automatisch an.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie weit kann ETH im Oktober 2026 steigen?

3.000 Dollar ist das nächste Kursziel, gestützt auf ein 57-Prozent-Quartalsplus und das Glamsterdam-Upgrade am 6. Oktober, doch die 101.000 Short-Positionen auf Bitfinex mahnen zur Vorsicht.

Warum ziehen gebührenfreie Trading-Tools Käufer an?

Gebühren summieren sich schnell: Ein Trade über 100.000 Dollar kostet auf Uniswap 300 Dollar und auf PepetoSwap 0 Dollar, ergänzt durch eine kostenlose Bridge und einen Scanner auf der offiziellen Pepeto-Website.