Dogecoin News: Erster DOGE-ETF schließt nach zehn Monaten, aber das Geld fließt weiter

Anzeige / Werbung

Die wichtigste Dogecoin News dieser Woche ist ein Paradox, denn Bitwise schließt seinen DOGE-ETF BWOW nach nur zehn Monaten, mitten in einer Woche mit den höchsten Zuflüssen seit dem Fondsstart. Während ein Anbieter aufgibt, fließen $2,89 Millionen in die verbleibenden DOGE-ETFs. Der Kurs steht bei $0,095 und schafft den Sprung über $0,10 nicht. Drei Wochen in Folge verzeichneten die Fonds positive Zuflüsse, doch ob dieses Geld reicht, um $16,3 Milliarden Marktkapitalisierung spürbar zu bewegen, bleibt offen. Während DOGE um Cent-Beträge kämpft, entsteht in einer anderen Ecke des Meme-Marktes etwas Neues.

Dogecoin News Oktober 2026: ETF-Schließung trifft auf Rekord-Zuflüsse

Am 10. September gab Bitwise bekannt, seinen DOGE-ETF BWOW zu liquidieren, wie Cointelegraph berichtete. Der Fonds hatte nur rund $688.000 an Nettovermögen und verzeichnete seit dem Start im November 2025 Nettoabflüsse von $1,38 Millionen. Ab dem 14. Oktober endet der Handel auf der NYSE Arca, am 22. Oktober erhalten die Aktionäre ihre Anteile in bar.

Doch in derselben Woche verbuchten die übrigen Spot-DOGE-ETFs Nettozuflüsse von $2,89 Millionen, ein neuer Rekord laut BeInCrypto. Der bisherige Höchstwert lag bei $2,59 Millionen im Januar. Grayscales GDOG führt mit $15,46 Millionen und hält 81 Prozent des gesamten DOGE-ETF-Vermögens. Der 21Shares TDOG zog in derselben Woche $1,03 Millionen an. Der September brachte insgesamt $3,71 Millionen an Zuflüssen, der stärkste Monat des Jahres und ein Zeichen, dass das institutionelle Interesse trotz der Bitwise-Schließung steigt. Nach dem 14. Oktober bleiben zwei aktive US-Spot-ETFs, Grayscales GDOG und der 21Shares TDOG.

DOGE wird am 2. Oktober bei $0,095 gehandelt, nach einem Tagesplus von 1,16 Prozent. Die Marktkapitalisierung liegt bei $16,3 Milliarden bei einem Umlauf von 171,86 Milliarden Token. Der Kurs bewegt sich zwischen $0,093 und $0,096 ohne klare Richtung, und die Marke von $0,10 bleibt der Widerstand, an dem DOGE seit August wiederholt gescheitert ist. Gemessen an Bitcoins $2,39 Milliarden ETF-Zuflüssen in derselben Woche bleibt die DOGE-Summe winzig. Selbst eine Verdopplung von DOGE würde $16 Milliarden an neuem Kapital erfordern, eine Summe, die den gesamten bisherigen ETF-Zufluss um das Viertausendfache übersteigt. Für Anleger, die in der Frühphase von DOGE hohe Renditen erzielten, stellt sich eine klare Frage: Wo steht ein vergleichbar frühes Zeitfenster noch offen?

Pepeto: Warum frühere DOGE-Investoren auf diesen Presale blicken

Der Bitwise-ETF starb bei $688.000 Vermögen. Pepeto hat im selben Zeitraum über $10,38 Millionen eingesammelt, von mehr als 43.000 Haltern. Wer damals bei DOGE unter einem Cent dabei war, erkennt die Dynamik, und genau deshalb wächst das Interesse an diesem Presale.

Pepeto hat seinen kompletten Stack selbst entwickelt. Die eigene Börse PepetoSwap ist aktiv, arbeitet mit einer Gebühr von 0,00 Prozent bei einem getesteten Tagesvolumen von $50 Millionen. Der aktuelle Stufenpreis liegt bei $0,000000188, und die Nachfrage hat bislang nicht nachgelassen.

Die Cross-Chain-Bridge ermöglicht Transfers in unter 60 Sekunden ohne Gebühr, sodass Halter schnell auf virale Bewegungen reagieren können. PepetoSwap erhebt keine Protokollgebühr, was den Handel für jedes Budget zugänglich macht. MEV-Schutz ist über ein privates Relay aktiviert, damit Bots die Käufe früher Anleger nicht ausnutzen können. Der Mitgründer hat den ursprünglichen Pepe Coin gebaut, und ein ehemaliger Binance-Experte gehört zum Entwicklerteam.

Der gesamte Smart Contract durchlief vor dem Presale-Start eine vollständige Prüfung durch SolidProof, und das abgeschlossene KYC-Verfahren gibt Käufern die Gewissheit, dass sowohl der Code als auch das Team verifiziert sind. Was Pepeto von anderen Meme Coins unterscheidet, ist ein funktionierendes Produktpaket und ein Presale-Tempo, das mit den stärksten Meme-Starts der Geschichte übereinstimmt. Mehr Informationen finden Anleger auf der offiziellen Pepeto-Website.

Fazit

Die Dogecoin News dieses Monats zeigen einen Markt, in dem institutionelles Geld ankommt, aber die Kursdecke bei $0,10 fest bleibt. Wer heute bei Pepeto im Presale einsteigt, positioniert sich vor dem Listing, und genau dieser Abstand birgt das Renditepotenzial, das DOGE mit $16,3 Milliarden Marktkapitalisierung nicht mehr bieten kann. Pepeto wurde für Memes und für Bewegung gebaut, mit Code, der bereits läuft. Wo ältere Projekte unter einem Hype zusammenbrachen, hat Pepeto die Börse, die Bridge und den Scanner, um zu bestehen. Der aktuelle Presale-Preis gilt nur bis zum Ende der laufenden Phase, danach steigt er, und wer wartet, zahlt mehr.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bewegt Dogecoin im Oktober 2026?

Bitwise schließt seinen DOGE-ETF BWOW am 14. Oktober nach zehn Monaten. Die verbleibenden Spot-ETFs verzeichneten einen Rekordzufluss von $2,89 Millionen laut SoSoValue.

Warum wechseln frühe DOGE-Investoren zu Pepeto?

Pepeto verbindet eine aktive Börse ohne Gebühren, eine Cross-Chain-Bridge und einen Sicherheitsscanner mit einem Presale, der über $10,38 Millionen eingesammelt hat. Alle Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.