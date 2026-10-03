Hedera News Oktober 2026: HBAR steigt 22 Prozent durch IBM, doch Hitachi verlässt den Council

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HBAR schoss innerhalb eines Tages um 22 Prozent nach oben, als ein auf Hedera basierendes Identitätsprodukt im IBM Cloud Catalog erschien. Nur zwei Tage später verließ Hitachi den Governing Council nach zweijähriger Mitgliedschaft. Am 2. Oktober notiert HBAR bei rund 0,104 Dollar, deutlich unter dem Spike von 0,1306 Dollar und 80 Prozent unter dem Allzeithoch von 0,50 Dollar. Diese Analyse ordnet die jüngsten Hedera News ein und zeigt, wo der Markt gerade echten Spielraum für Renditen bietet. Die nächsten Wochen entscheiden, ob der IBM-Impuls oder der Hitachi-Abgang die Richtung vorgibt.

Hedera News Oktober 2026: IBM-Rally trifft auf Hitachi-Abgang

HBAR notiert am 2. Oktober 2026 bei 0,104 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,58 Milliarden Dollar. Noch Ende September sah das Bild anders aus, als IDTrust, ein auf Hedera entwickeltes Identitätsprodukt, im IBM Cloud Catalog gelistet wurde laut CryptoTimes. Der Kurs sprang an einem Tag um 22 Prozent und erreichte ein Hoch von 0,1306 Dollar. Neu war die Reichweite, weil ein Hedera-Produkt jetzt direkt über IBMs Marketplace verfügbar ist.

Dann kam der Dämpfer: Hitachi beendete zum 30. September seinen Dienst im Hedera Council, den das Unternehmen seit 2024 innehatte, wie CoinGabbar berichtet. Der Kurs fiel nach dem Spike zurück und testet jetzt die Zone um 0,10 Dollar. CoinDCX sieht für Oktober eine Spanne von 0,105 bis 0,131 Dollar, wobei der 50-Tage-EMA sich einem Golden Cross mit dem 200-Tage-EMA nähert.

HBAR liegt rund 80 Prozent unter dem Allzeithoch von 0,5059 Dollar. Für einen zehnfachen Anstieg müsste die Bewertung auf über 45 Milliarden Dollar steigen, ein Sprung, der enorme Kapitalbewegungen verlangt. Die Anleger, die mit HBAR große Gewinne erzielten, kauften vor Jahren für Bruchteile eines Cents. Dieses Fenster ist geschlossen, doch wer nach einer vergleichbaren Ausgangslage sucht, findet sie an einem anderen Ort im Markt.

Pepeto: Ein Presale mit Live-Börse und Nullgebühren-Bridge

Während HBAR zwischen IBM-Rally und Council-Abgang pendelt, steht ein Presale bereit, der nach einer völlig anderen Logik funktioniert. Die großen Gewinne bei Hedera machten Käufer, die vor Jahren für Bruchteile eines Cents einstiegen, und genau diese Ausgangslage bietet Pepeto heute.

Pepeto ist der Presale mit einer live geschalteten Börse mit 0,00 Prozent Gebühren, eine völlig andere Ausgangslage als bei etablierten Coins. Der Presale-Preis liegt bei 0,000000188 Dollar, der Listing-Preis beim Dreifachen der aktuellen Phase, und dieser Abstand verringert sich mit jedem Phasenschluss. Die frühesten Käufer halten damit das größte Renditepotenzial, bevor der breitere Markt den Preis nach oben treibt. Mehr als 10,38 Millionen Dollar sind bereits von über 43.000 Haltern eingegangen, die mit ETH, USDT, BNB oder Karte auf der offiziellen Pepeto-Website kaufen.

PepetoSwap ist live mit einer Gebühr von 0,00 Prozent, sodass ein Trade über 100.000 Dollar auf Uniswap 300 Dollar kostet und dort null. Die Börse wurde bereits bei einem täglichen Volumen von 50 Millionen Dollar getestet. Die Cross-Chain-Bridge bewegt Tokens über Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum in unter 60 Sekunden zum Nulltarif. Der Sicherheitsscanner führt 42 Prüfungen und einen Test-Kauf und -Verkauf bei jedem Trade durch. SolidProof hat den gesamten Code vor dem Start des Presale geprüft und verifiziert, damit Käufer auf eine auditierte und sichere Basis vertrauen können.

Das Team durchlief eine vollständige KYC-Prüfung, sodass die Identitäten hinter dem Projekt offengelegt sind. Der Mitgründer hat den ursprünglichen Pepe Coin aufgebaut, und ein ehemaliger Binance-Experte gehört zum Entwicklerteam. Pepe erreichte 2023 innerhalb weniger Wochen eine Bewertung von mehreren Milliarden Dollar und bescherte frühen Käufern hohe Gewinne. Pepeto verbindet diese Dynamik mit Werkzeugen, die bereits funktionieren, und genau das macht den Presale in dieser Woche bemerkenswert.

Fazit

Die jüngsten Hedera News zeigen Enterprise-Interesse durch IBM, doch der Hitachi-Abgang und eine Bewertung von 4,5 Milliarden Dollar begrenzen den Spielraum für große Vielfache. Pepeto bietet den früheren Einstieg, mit funktionierender Börse, Bridge und Scanner und einem Preis, der mit jedem Phasenschluss steigt. Etablierte Rallyes und ein Einstiegspreis am Boden kommen selten zusammen, und wer beides trifft, sichert sich das größte Renditepotenzial, bevor die zweite Chance verfällt. Die eine Frage, die zählt, ist, ob ein Käufer Pepetos aktuelle Phase erreicht, bevor sie endet und der nächste Preis übernimmt. Jede Phase schließt an einem festen Datum, und die offizielle Pepeto-Website zeigt, wie wenig Zeit bleibt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten Hedera News im Oktober 2026?

IDTrust wurde im IBM Cloud Catalog gelistet und löste einen 22-Prozent-Sprung bei HBAR aus, während Hitachi zum 30. September den Council verließ. CoinDCX erwartet eine Oktoberspanne von 0,105 bis 0,131 Dollar.

Was ist Pepeto und warum gehört der Presale auf die Watchlist?

Pepeto ist der beste Krypto-Presale der Woche, weil Börse, Bridge und Sicherheitsscanner live sind, über 43.000 Halter investiert haben und der Preis mit jedem Phasenschluss steigt. Alle Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.