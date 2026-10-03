München (ots) -Auf dramatische Art und Weise hat der FC Bayern sein erstes EuroLeague-Heimspiel verloren: Die Münchner führen bis ins letzte Viertel gegen Partizan Belgrad teilweise sogar zweistellig - und geben die Führung doch noch aus der Hand. Dementsprechend findet Johannes Thiemann das 84:86 gegen Partizan Belgrad "total unnötig", wie er im MagentaSport-Interview kundtut: "Wir haben 35 Minuten vieles richtig gemacht, dann 5 Minuten deren Schlüsselspieler nicht kontrollieren können. Dann verlierst du so ein Spiel." MagentaSport-Experte Per Günther sieht es ähnlich: "Das tut weh! Du führst mit 13 zu Hause und hast das Spiel im Griff. Und dann sind es 29 Punkte im letzten Viertel, die du abgibst. Man darf das nicht unterschätzen: Da waren unglaublich viele freie Würfe bei Partizan in der 2. Halbzeit."Heißt auch, dass das neue System von Bayern-Coach Anton Gavel noch Zeit braucht. "Die Ausbrüche sind zu groß! Du musst versuchen, einen Reifeprozess zu durchlaufen. Ein Turnover - und wir alle merken sofort: 'Oh, jetzt sind sie mit sich selbst beschäftigt und es rollt etwas auf sie zu'", so Günther. Auch Thiemann spricht den laufenden Prozess klar an: "Es passieren einfach noch zu viele leichte Fehler, bei denen wir ihnen leichte Körbe geben. Die kriegen Selbstvertrauen und treffen hinten raus die Würfe. Aber wir vertrauen dem System - es ist ein sehr gutes System. Es ist ein neues System und da braucht es einfach ein bisschen Zeit."Kaum Eingewöhnungszeit braucht hingegen Isaac Bonga bei Panathinaikos Athen: Der deutsche Welt- und Europameister gewinnt auch das 3. EuroLeague-Spiel mit dem griechischen Top-Klub - und zwar eindeutig mit 90:67 gegen Maccabi Tel Aviv, bei denen Neuzugang Daniel Theis fehlt. Bonga verzeichnet 10 Punkte, 4 Rebounds und jeweils einen Steal und Block.Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen vom Abschluss des 3. Spieltags der EuroLeague. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Nächsten Donnerstag empfängt der FC Bayern in der EuroLeague Virtus Bologna um Bundestrainer Alex Mumbru - live ab 19.30 Uhr bei MagentaSport.EuroLeague | 3. Spieltag: FC Bayern München - Partizan Belgrad 84:86 | Beim 1. Heimspiel der neuen EuroLeague-Saison: Bayern gibt Sieg gegen Partizan leichtfertig aus der HandBayern-Neuzugang und Ex-Partizan-Spieler Duane Washington, mit 20 Punkten bester Werfer des Spiels, nimmt sich den letzten Wurf zum Sieg - doch der ist zu kurz. Anschließend jubeln tausende Partizan-Fans im SAP Garden: clipro.tv/player?publishJobID=eEg2Y1JzWkpkd2kxS20xWTFNZnI0bjZqMzlZelNNV0l3SXJGN3NsckZyVT0="Ein Katastrophenpass!": 25 Sekunden vor dem Ende kann Bayern in Führung gehen - doch Tobias Jensen spielt einen wilden Pass auf Andi Obst: clipro.tv/player?publishJobID=MDBPbi9YdG5IS0RIalpGcW9ucWxuSTIwZENrbW9OY1MydS92OVQ4YkFwUT0=Die Bayern kriegen im letzten Viertel vor allem Carlik Jones nicht in den Griff. Der leitet Partizans Aufholjagd maßgeblich mit ein: clipro.tv/player?publishJobID=Z2U1UGxqR2QvaGtTMGVLRENhS0VIWUtkenRlMDJyOHdVa2NubXRVWklETT0=Johannes Thiemann über die Niederlage bei seinem EuroLeague-Heimdebüt im SAP Garden: "Total unnötig! Wir haben 35 Minuten vieles richtig gemacht, dann 5 Minuten deren Schlüsselspieler nicht kontrollieren können. Dann verlierst du so ein Spiel."... über die Eingewöhnungsphase unter dem neuen Trainer Anton Gavel: "Es passieren einfach noch zu viele leichte Fehler, bei denen wir ihnen leichte Körbe geben. Die kriegen Selbstvertrauen und treffen hintenraus die Würfe. Aber wir vertrauen dem System - es ist ein sehr gutes System. Es ist ein neues System und da braucht es einfach ein bisschen Zeit."... über sein EuroLeague-Comeback vor lautstarken Gästefans: "Es ist natürlich cool. Das habe ich schon sehr vermisst, bei so einer Stimmung zu spielen. Ich habe mir natürlich einen Sieg gewünscht, aber die Stimmung war auf jeden Fall gut."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=RjA4Q1ZVOTVsY0E4VCtBNTVJYzloYUpRVmx2UFlUOE82YzdJQytjbTRicz0=MagentaSport-Experte Per Günther analysiert: "Das tut weh! Du führst mit 13 zu Hause und hast das Spiel im Griff. Und dann sind es 29 Punkte im letzten Viertel, die du abgibst. Man darf das nicht unterschätzen: Da waren unglaublich viele freie Würfe bei Partizan in der 2. Halbzeit. [...] Es ist klar, dass sie dieses Momentum aktuell noch zu stark abgeben. Die Ausbrüche sind zu groß! Du musst versuchen, einen Reifeprozess zu durchlaufen. Ein Turnover - und wir alle merken sofort: 'Oh, jetzt sind sie mit sich selbst beschäftigt und es rollt etwas auf sie zu.' Das wird ein bisschen Zeit brauchen. Und das wird ganz besonders Sicherheit im System von Anton Gavel brauchen."Hat auch Andi Obst seine neue Rolle noch nicht gefunden? Günther dazu: "Da gibt's keine Entschuldigung, dass das mit der Rolle zu tun hat. Wenn du in einer Pick-and-Roll-Situation bist und jemand klaut dir von hinten zwei, drei Mal den Ball, dann ärgerst du dich selbst. Sicherlich gibt's generell auch so etwas wie eine Adaptionsphase für ihn. Von 15 Würfen im Schnitt letztes Jahr werden es vielleicht jetzt nur 8, 9 oder 10 sein."Link zur Analyse: clipro.tv/player?publishJobID=bWdkWXFVeGhNdWZRNEYxd3pMZ0NUdWs5WkxKeXgxcC83VGxNbEpDR3R5TT0=Sportdirektor Thorsten Leibenath erklärt den gut bestückten Bayern-Kader - MagentaSport-Experte Per Günther hebt Rokas Jokubaitis heraus: "Dann ist das für mich ein Top-5-EuroLeague-Spieler"Thorsten Leibenath, seit dieser Saison Sportdirektor des FC Bayern: "Ich würde sagen, ich habe mich sehr gut eingelebt. Ich fühle mich sehr wohl. Die Mitarbeiter haben es mir extrem leicht gemacht, die Mannschaft hat es mir leicht gemacht."Bayern holte mit Duane Washington einen Unterschiedsspieler von Partizan, der auch schon über NBA-Erfahrung verfügt. Leibenath erklärt, wie die Münchner den gebürtigen Frankfurter überzeugen konnten: "Was natürlich hilft ist, wenn man einem Spieler eine Rolle vermittelt, mit der er sich identifizieren kann. Es war klar, dass er für uns das Gesicht sein soll. [...] Er ist ein Spieler, der sich weiterentwickeln möchte. Er ist noch jung und hat trotzdem schon Top-10-Scorer-Qualitäten in der EuroLeague unter Beweis gestellt. Das Spiel kann er hier verfeinern. Wir wissen auch, dass nicht jedes Spiel top sein wird. Da werden auch Spiele sein, bei denen wir sagen: 'Ein Spieler mit 30 hätte den Fehler vielleicht nicht gemacht.' Aber das ist eingepreist und er weiß, dass wir genau ihn als Spieler haben wollten."Leibenath über die Gefahr, dass aufgrund des großen Kaders Unzufriedenheit aufkommen könnte: "So eine Gefahr besteht grundsätzlich, wenn man einen Kader hat, bei dem Spieler auch aussetzen müssen. Was vor zu großer Enttäuschung schützt, ist, dass man immer wieder die Verantwortung einfordert. Die fordert man ein, indem man im nächsten Spiel jemanden in eine große Rolle setzt. Was für mich ganz klar ist: Wir verpflichten keine Spieler, um irgendeiner nominellen Größe zu entsprechen. Wir haben 15 Kaderspieler, weil wir 15 Kaderspieler brauchen."Ulm-Boss stichelt im Interview gegen Bayern: "Haben jetzt noch eine zweite Mannschaft in München"Dr. Thomas Stoll, Geschäftsführer Ulm, hat sich diese Woche im Interview bei MagentaSport über Ex-Sportdirektor Thorsten Leibenath geäußert, der im Sommer zum FC Bayern gewechselt ist - und die Planung im Sommer ohne ihn: "Wir hatten trotzdem viel Kontakt [lacht]. Das ist natürlich anders. Es ist wie früher, als er Trainer war. Jetzt muss der Trainer ein bisschen mehr machen. Dann hat man da ein bisschen mehr zu tun. Aber es war auch nicht völlig unbekannt, wie das gelaufen ist. Ich freue mich für Thorsten, dass er die Chance bei Bayern bekommen hat. Die musst du natürlich nutzen. Und wir müssen das Beste daraus machen."... dazu, dass beim FC Bayern mit Leibenath und Neu-Trainer Anton Gavel zwei Personen unter Vertrag stehen, deren große Karriere an der Seitenlinie in Ulm begann: "Das ist Ulm II! Die spielen halt in München. Die haben auch noch ein paar Spieler von uns weggekauft. Insofern haben wir jetzt noch eine zweite Mannschaft in München."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=N3hha1RVUVJiSjc0UEQrN2FGR0p1NDRTdHBFMTJ5L0x1bHlqQWRlVWswcz0=Panathinaikos Athen - Maccabi Tel Aviv 90:67 - Klare Sache! Welt- und Europameister Isaac Bonga gewinnt auch 3. EuroLeague-Spiel mit Panathinaikos10 Punkte, 4 Rebounds, Steal und Block: Der deutsche Welt- und Europameister Isaac Bonga leistet seinen Beitrag für den Kantersieg - Dunk und Dreier inklusive. Seine besten Szenen im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=WTJEdC9EY0xPR1dUL2FnU0FZWjBzcWNpNTE0OTFCL1RvWEF4YmZLYmowYz0=MagentaSport überträgt die drei wichtigsten Klubwettbewerbe Europas live - mit neun der besten deutschen Klubs! Basketball Champions League ab 6. Oktober neu im ProgrammDas MagentaSport-Angebot mit Europas bestem Basketball wird ab dieser Saison noch größer! Nach dem Erwerb der Exklusiv-Rechte an der Basketball Champions League (BCL) hat MagentaSport die drei bedeutendsten europäischen Klubwettbewerbe mit den wichtigsten deutschen Klubs live und exklusiv im Angebot. Die Basketball Champions League startet am Dienstag, 6. Oktober: MagentaSport zeigt in der neuen Saison 2026/27 alle Spiele des Deutschen Meisters ALBA Berlin, des Pokalsiegers BMA365 Bamberg Baskets, vom Champions League-Sieger 2023 Telekom Baskets Bonn und RASTA Vechta, die sich in der Qualifikation das letzte Ticket gesichert haben, live und exklusiv. Ab dem Viertelfinale sind sämtliche Partien ebenfalls live und exklusiv bei MagentaSport zu sehen, inklusive des "Final Four"-Turniers mit den Halbfinals und dem Finale als krönendem Abschluss der neuen Spielzeit. Insgesamt bietet MagentaSport den Basketballfans in der neuen Saison der Basketball Champions League bis zu 64 Spiele live, von denen auch Highlights angeboten werden. Alle Begegnungen der deutschen Teams und das "Final Four" sind mit deutschem Kommentar zu sehen (Sendezeiten siehe Programmübersicht). Der Trailer zum Start der Basketball Champions League bei MagentaSport: clipro.tv/player?publishJobID=dHlWSTVMMjdjZ2lvOCtSeGR2T21OSC9ldjQ1Q2lqMkhoMmI4TUhMNjI0ND0=Basketball bei MagentaSport und MagentaTVEuropas bester Basketball mit allen Spielen der EuroLeague. Dazu der BKT EuroCup, die Basketball Champions League und die Basketball Welt- und Europameisterschaften der Männer, Frauen sowie die U19- und U17-Weltmeisterschaften, weitere Topspiele der deutschen Nationalmannschaften sowie die 3x3 Welt- und Europameisterschaften und weitere 3x3 Top-Events der FIBA World Tour live.Basketball live bei MagentaSport und MagentaTV im ÜberblickEuroLeague | 4. SpieltagMittwoch, 07.10.2026ab 20.30 Uhr: Paris Basketball - ASVEL VilleurbanneDonnerstag, 08.10.2026ab 17.45 Uhr: Dubai Basketball - Roter Stern Belgradab 19.30 Uhr: FC Bayern München - Virtus Bolognaab 19.45 Uhr: Maccabi Tel Aviv - Armani Olimpia Mailandab 20.00 Uhr: Panathinaikos Athen - Fenerbahce Istanbulab 20.15 Uhr: Valencia Basket - Hapoel Tel Avivab 20.30 Uhr: Real Madrid - Partizan BelgradFreitag, 09.10.2026ab 20.00 Uhr: Olympiakos Piräus - Anadolu Efes Istanbulab 20.15 Uhr: Baskonia Vitoria-Gasteiz - Besiktas Istanbulab 20.15 Uhr: FC Barcelona - Zalgiris KaunasEuroCup | 2. SpieltagDienstag, 06.10.2026ab 19.15 Uhr: Skyliners Frankfurt - Siauliai Basketballab 19.45 Uhr: Rostock Seawolves - Rigas ZelliMittwoch, 07.10.2026ab 18.45 Uhr: NINERS Chemnitz - Neptunas Klaipedaab 20.20 Uhr: Kids&Us Manresa - ratiopharm UlmBasketball Champions League (BCL) | 1. SpieltagDienstag, 06.10.2026ab 18.20 Uhr: Peristeri Betsson - BMA365 Bamberg BasketsMittwoch, 07.10.2026ab 17.50 Uhr: SK Slavia Prag ERA NBK - ALBA Berlinab 19.50 Uhr: Telekom Baskets Bonn - FC Porto, Spartak Office Shoes - RASTA VechtaPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6364061