Die Rocket-Lab-Aktie arbeitet an einem Comeback. Nach dem Rückgang vom Rekordhoch bei 150,30 US$ stabilisierte sich der Raumfahrttitel oberhalb einer zentralen Unterstützung und legte zuletzt um +4,91% auf 73,92 US$ zu. RSI und MACD liefern bullische Signale, während auch das Elliott-Wellen-Szenario eine neue Aufwärtsbewegung zulässt. Ist die Korrektur damit beendet? Chartanalyse zur Rocket-Lab-Aktie Nach dem Allzeithoch bei 150,30 US$ geriet die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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