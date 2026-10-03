Der Kurs der Lenzing-Aktie treibt Anlegern seit Wochen nur noch die Tränen in die Augen. Nachdem der Kurs des österreichischen Faserherstellers bereits am Donnerstag um -16% eingebrochen war, kollabierte er am Freitag um weitere -28%. Was steckt hinter dem Kurskollaps der Lenzing-Aktie und können Anleger hier nun ein gewaltiges Schnäppchen machen? Eine gewaltige Kapitalmaßnahme Die gewaltigen Kursverluste der Lenzing-Aktie zum Wochenschluss sind ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de