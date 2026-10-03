NFP-Schock: Nasdaq springt auf Rekord - 860 Dollar im Live-Trade!

Anzeige / Werbung

Die neuen US-Arbeitsmarktdaten sorgen für Bewegung an den Märkten: Im September entstanden außerhalb der Landwirtschaft lediglich 29.000 neue Stellen - deutlich weniger als die erwarteten rund 90.000. Gleichzeitig wurde der August-Wert nach unten revidiert, die Arbeitslosenquote stieg auf 4,2 Prozent und auch beim Lohnwachstum ließ der Preisdruck nach. Die unmittelbare Folge: fallende US-Renditen, ein schwächerer Dollar und deutlich steigende Aktienindex-Futures.

Besonders spannend war die Reaktion im Nasdaq 100. Schon vor den Daten bewegte sich der Technologieindex unmittelbar an seinen Rekordständen - nach Veröffentlichung der Zahlen sprang der Nasdaq-Future schließlich auf ein neues Allzeithoch. Genau diese erste Bewegung haben wir im Livetrading genutzt: Im ersten Rücklauf nach 14:30 Uhr entstand eine Long-Chance, die mit mehr als 40 Punkten Gewinn beziehungsweise rund 860 US-Dollar geschlossen werden konnte.

Im Video analysieren wir außerdem, warum die schwächeren Arbeitsmarktdaten die Erwartungen an die weitere Fed-Zinspolitik verändern, welche Rolle die hohen Renditen am US-Anleihemarkt spielen und wie DAX, S&P 500, Nasdaq, US-Dollar und Öl auf die überraschenden Zahlen reagierten. Nach dem Start an der Wall Street setzte sich die Bewegung sogar fort - der Nasdaq 100 erreichte zeitweise die runde Marke von 31.000 Punkten und damit ein weiteres Rekordhoch.

Gern blicken wir im Wochenausblick wieder montags auf den Markt und analysieren zudem Deinen Wunschwert. Melde Dich dazu kostenfrei für das Webinar ab 10.30 Uhr hier an.

?? Kostenloses E-Book zur Space Economy (SpaceX, Rocket Lab, Raumfahrt ETFs uvm.)

?? Deep-dive Aktienanalyse zu NVIDIA

?? Tägliche Webinare für Trader und Anleger

?? Aktuelle Marktanalysen

?? Kostenlose Demo

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.