Langlaufende US-Staatsanleihen rentieren so hoch wie seit 2002 nicht mehr. Sparerinnen und Sparer wittern eine Chance: Mit einer simplen Leiter holen sie mehr Zinsen aus dem Bargeld. Doch es gibt einen Haken. Am Anleihemarkt der Vereinigten Staaten brennt es. Am Dienstag stieg die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihe im Tageshoch über 5,29 Prozent. Die 30-jährige Anleihe rentierte mit rund 5,6 Prozent so hoch wie zuletzt 2002. Steigende Ölpreise schüren die Angst vor Inflation. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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