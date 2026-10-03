innoscriptia SE erwischte den Kapitalmarkt auf dem falschen Fuss. Bisher gab es mehr oder weniger wohlwollende Artikel und Interviews mit den Verantwortlichen. Auch die covernden Analysten sahen grosses Kurspotential - gut für Scale-Aktien ein oft gesehenes Analystenvotum durch die beaufragten Analysten. Dann kam der Schock - Kursschock. Überraschende Durchsuchungen bei der innoscripta SE. Die innoscripta SE (ISIN: DE000A40QVM8) sah sich mit unerwarteten behördlichen Maßnahmen konfrontiert. An den beiden Unternehmensstandorten in Tutzing und München fanden Durchsuchungen statt, die auf zwei Beschlüssen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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