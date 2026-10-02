Das Bundeskartellamt hat heute die geplante Übernahme von acht Baumarktstandorten der insolventen HELLWEG Die Profi-Bau- & Gartenmärkte GmbH & Co. KG, Dortmund, bzw. der BayWa Bau- und Gartenmärkte GmbH & Co. KG, Dortmund, durch die BAUHAUS AG Belp/Schweiz Zweigniederlassung Mannheim, im Vorprüfverfahren freigegeben.



Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes: "Das Zusammenschlussvorhaben ist wettbewerblich unbedenklich. Für die Kundinnen und Kunden in den regionalen Einzugsgebieten rund um die acht HELLWEG-Standorte bestehen jeweils hinreichende Ausweichalternativen durch andere Baumärkte sowie Fachmärkte."



Das Unternehmen HELLWEG betrieb zuletzt unter den Marken HELLWEG und BayWa Bau & Garten 113 Bau- und Gartenmärkte in Deutschland. Die Standorte liegen vor allem im Rhein-Ruhr-Gebiet, dem Berliner Raum sowie in Süddeutschland. Im Juni 2026 wurde über HELLWEG ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eröffnet.



BAUHAUS ist eine der führenden Baumarktketten in Deutschland. Das Unternehmen betreibt rund 290 Standorte in Deutschland sowie im europäischen Ausland.



Das nun freigegebene Zusammenschlussvorhaben betrifft die Übernahme der Mietverträge der acht Hellweg-Standorte in: Backnang, Beckum, Berlin-Köpenick, Dahlwitz-Hoppegarten, Dortmund-Hacheney, Essen-Rellinghausen, Iserlohn und Potsdam.



Die wettbewerblich relevanten Märkte wurden in den verschiedenen Regionen anhand des tatsächlichen Nachfrageverhaltens der Kundinnen und Kunden definiert, das sich durch Kundenkartendaten und Kundenbefragungen feststellen lies. Es zeigte sich, dass die Einzugsgebiete von Baumärkten u. a. je nach Filialgröße, Bevölkerungsdichte und Verkehrsanbindung unterschiedlich groß ausfallen und sich nicht durch starre Radien erfassen lassen.





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