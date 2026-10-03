Die Münchener-Rück-Aktie ist auf rund 500 € zurückgefallen und notiert damit etwa 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Auf Basis der zuletzt gezahlten Dividende von 24 € liegt die Dividendenrendite inzwischen bei knapp 4,8%. Gleichzeitig soll der Gewinn je Aktie bis 2030 jährlich um mehr als 8% steigen. Für einen hochprofitablen Weltmarktführer erscheint die Bewertung erstaunlich moderat. Fast 5% Dividende und weitere Rückkäufe Die Dividende wurde für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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