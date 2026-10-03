Die SpaceX-Aktie gewinnt am Freitag rund 7% und steigt auf knapp 159 US$. Damit notiert sie bereits etwa 18% über dem Ausgabepreis von 135 US$. Neue Fantasie liefert ausgerechnet ein Geschäft, das bisher hinter Raketen, KI und Robotik zurückstand: Starlink könnte sich vom Satellitenanbieter zu einem globalen Mobilfunkkonzern entwickeln. Eine aktuelle Studie sieht allein in den USA bis 2031 ein Umsatzpotenzial von mehr als 25 Milliarden US$. Zuerst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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