Le 2 octobre/October 2026Armory Mining Corp. has announced a consolidation of its issued and outstanding common shares on the basis of one (1) post-consolidated share for five (5) pre-consolidated shares.As a result, the number of outstanding shares will be reduced to approximately 21,690,984 common shares.The name and symbol will not change.Please note that all open orders will be canceled at the close of business on October 5, 2026. Dealers are reminded to re-enter their orders taking into account the share consolidation.___________________________Armory Mining Corp. a annoncé une consolidation de ses actions ordinaires émises et en circulation sur la base d'une (1) action ordinaire post-consolidée pour cinq (5) actions pré-consolidée.Par conséquent, le nombre d'actions en circulation sera réduit à environ 21 690 984 actions ordinaires.Le nom et le symbole ne changeront pas.Veuillez noter que toutes les commandes ouvertes seront annulées à la fermeture des bureaux le 5 octobre 2026. Les négociants sont invités à ressaisir leurs commandes en tenant compte de la consolidation des actions.Trading on a Consolidated Basis/Négociation sur une Base Consolidée: le 6 OCT 2026Record Date/Date d'Enregistrement: le 6 OCT 2026Anticipated Payment Date/Date de Paiement Prévue: le 6 OCT 2026Symbol/Symbole: ARMYNEW/NOUVEAU CUSIP: 042279 20 8NEW/NOUVEAU ISIN: CA 042279 20 8 9Old/Vieux CUSIP & ISIN: 042279109/CA0422791099If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question ou information complémentaire, veuillez contacter Listings au 416 367-7340 ou par courriel à: Listings@thecse.com.