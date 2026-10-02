Le 2 octobre/October 2026King Global Ventures Inc. has announced a name change to King Global Critical Minerals Inc.Shares will begin trading under the new name and with a new CUSIP number on October 7, 2026.The symbol will remain the same.Disclosure documents are available at www.thecse.com.Please note that all open orders will be canceled at the end of business on October 6, 2026. Dealers are reminded to re-enter their orders._________________________King Global Ventures Inc. a annoncé un changement de nom pour King Global Critical Minerals Inc.Les actions commenceront à être négociées sous ce nouveau nom et avec un nouveau numéro CUSIP à compter du le 7 octobre 2026.Le symbole restera le même.Les documents d'information sont disponibles sur www.thecse.com.Veuillez noter que tous les ordres ouverts seront annulés à la fin des heures d'ouverture le 6 octobre 2026. Il est rappelé aux courtiers de ressaisir leurs ordres.Effective Date/ Date d'entrée en vigueur: le 7 OCT 2026Symbol/ Symbole: KINGNew CUSIP/ Nouveau CUSIP: 76083K 10 5New ISIN/ Nouveau ISIN: CA 76083K 10 5 7Old/Vieux CUSIP & ISIN: 49549V304/CA49549V3048If you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.