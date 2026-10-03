In deutschen IT-Abteilungen ist man sich einig: KI spart mehr Zeit, als sie zusätzliche Arbeit verursacht. Je nach Position gehen die Erfahrungen von Fach- und Führungskräften aber immer noch auseinander. Derzeit stehen vor allem die Risiken neuer KI-Modelle sowie Forderungen nach mehr Regulierung im Fokus der Debatte. Der praktische KI-Einsatz in Unternehmen gerät dabei in den Hintergrund. Neue Studien deuten allerdings darauf hin, dass die Technologie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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