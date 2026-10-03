Wie gehts weiter?: Gold-Alarm: Zinsdruck, Diesel-Risiko - vier Minenaktien senden spannende Signale!

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Renditen steigen, Gold und Silber kämpfen mit wichtigen Marken - doch einige Minenwerte halten dagegen. Welche Story überzeugt, und wo droht die nächste Falle?

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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

eigentlich spricht vieles für Gegenwind bei Gold, Silber und Minenaktien.

Doch einzelne Rohstoffwerte halten sich auffällig gut. Warum?

Im ersten Video geht es um Diesel, Kriegsrisiken und KI-Abhängigkeiten - und darum, welche Faktoren den Rohstoffmarkt tatsächlich bewegen könnten.

Video 1: Diesel, Kriegsrisiken & KI - was die Rohstoffmärkte jetzt wirklich bewegen könnte

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=IConOySYpAI

Im zweiten Video wird es konkret: AXO Metals, Blue Moon Metals, GoGold Resources und Silver Tiger Metals senden völlig unterschiedliche Signale. Genehmigungen, Warrants, Finanzierungen, Short-Report und relative Stärke - welche Story überzeugt und wo lauert die nächste Falle?

Video 2 jetzt ansehen: Vier Minenaktien - vier Chancen-/Risikoprofile

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=zQxa8V20sBA&t=1s

Und wichtig: Im kostenlosen Rohstoff Insider Telegram-Kanal bestimmen Sie aktiv mit, welche Aktien und Rohstoffwerte als Nächstes analysiert werden. Stimmen Sie ab, schlagen Sie eigene Werte vor und stellen Sie Ihre Wunschaktien zur Analyse.

Hier geht's zur kostenlosen Telegram-Gruppe:

https://t.me/+3uTJ1-yebSZmYWY6

Zinsen unter Druck. Gold und Silber an wichtigen Marken. Vier Minenaktien vor der Bewährungsprobe.

Welche hält stand - und welche nicht? Die Einordnung gibt es in den neuen Rohstoff Insider-Videos.

Viele Grüße

Ihr

Rohstoff Insider-Team

Disclaimer und Haftungsausschluss

Werbung / Eigenwerbung: Dieser Beitrag dient ausschließlich der Bewerbung des Videoformats "Rohstoff Insider" sowie des Rohstoff Insider Telegram-Kanals. Die Inhalte dienen ausschließlich allgemeinen Informations- und Marketingzwecken. Sie stellen weder eine individuelle Anlageberatung noch eine Finanzanalyse noch eine Aufforderung, ein Angebot oder eine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten bestimmter Wertpapiere, Rohstoffe, Edelmetalle, ETFs oder sonstiger Finanzinstrumente dar. Die genannten Anlageklassen und insbesondere kleinere Minen- und Explorationsunternehmen können erheblichen Kursschwankungen unterliegen; Verluste bis hin zum vollständigen Kapitalverlust sind möglich. Einschätzungen und Szenarien können sich jederzeit ändern.

Enthaltene Werte: XC0009677XXX,XD0002745XXX,XD0002747XXX,XD0002746XXX,XD0002742XXX,BTC~USD,XC0009656XXX