Der Markt erwartete von Micron Technology nichts anderes als ein brillantes Zahlenwerk. Die Erwartungen waren immens, sie zu erreichen oder gar zu überbieten eine Herausforderung.Doch das Unternehmen aus dem US-Bundesstaat Idaho pulverisierte die Erwartungen und ließ auch in puncto Ausblick "eigentlich" nichts anbrennen. Dennoch gelang es den Hammer-Zahlen nicht, den Aktienkurs des Tech-Unternehmens weiter anzuschieben und das Chartbild so zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de