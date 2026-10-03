Citi Wealth hätte sich eine stärkere Korrektur gewünscht und will jeden Rücksetzer zum Kaufen nutzen. Der Grund sind Gewinne, die selbst steigenden Zinsen trotzen. Doch eine Frage könnte Anleger nervös machen. Citi Wealth hofft auf fallende Kurse. "Wir hätten nichts gegen eine etwas stärkere Korrektur gehabt", sagte Jeanne Sun, Leiterin der Portfolioberatung, gegenüber CNBC. Bei so starken Gewinnen wäre jeder größere Rücksetzer eine gute Kaufgelegenheit. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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