Krypto News: Bitcoin im Zangengriff von Makrodaten - Warum die ETF-Milliarden (noch) nicht zünden

Die Krypto-Märkte zeigen sich aktuell extrem facettenreich, wie Finanzexperte Jens Klatt bei der Analyse der neuesten Krypto News feststellt. Bitcoin hat die letzten fünf Handelstage in einer engen Spanne zwischen gut 82.500 und knapp 87.000 US-Dollar verbracht und notiert aktuell, am 2. Oktober 2026, bei rund 86.400 Dollar. Zwar stellt dies eine moderate Erholung nach einem Rücksetzer zur Wochenmitte dar, der Kurs bleibt jedoch weit entfernt vom Allzeithoch von 126.200 Dollar aus dem Oktober 2025.

Wer auf der Suche nach relevanten Informationen zum Thema Bitcoin Aktuell ist, muss aktuell zwei gegenläufige Kräfte im Blick behalten: Einerseits verzeichneten die US-Spot-Bitcoin-ETFs in der Vorwoche massive Milliarden-Zuflüsse, andererseits drückt ein steiler Anstieg der langfristigen US-Anleiherenditen auf die Risiko-Assets. Im Folgenden beleuchten wir die drei zentralen Treiber dieser Krypto-Konsolidierung.

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