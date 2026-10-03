(In einer früheren Version des Artikels hieß es: 'Im angrenzenden südukrainischen Odessa gab es zu den genannten Zeiten allerdings keinen Luftalarm". Es gab doch einen lokal begrenzten Luftalarm für den Raum Odessa.)

CHISINAU (dpa-AFX) - Russische Drohnen sind nach offiziellen Angaben auf moldauischem Staatsgebiet eingeschlagen. "Fünf russische Luftangriffswaffen, darunter "Banderol"-Raketen und Drohnen, haben unseren Luftraum verletzt und sind auf unserem Boden explodiert", schrieb die moldauische Präsidentin Maia Sandu auf der Plattform X.

Nach Armeeangaben waren Explosionen in Ortschaften im südöstlichen Teil Moldaus zu hören. Zu möglichen Opfern oder Schäden gab es keine Angaben. Im angrenzenden südukrainischen Odessa gab es zu den genannten Zeiten einen Luftalarm.

Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 gegen eine großangelegte russische Invasion. Die Republik Moldau liegt zwischen der Ukraine und dem EU-Staat Rumänien. Mehrfach verletzten bereits russische Raketen und Drohnen den moldauischen Luftraum./ast/DP/zb