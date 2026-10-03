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Die Ethereum Prognose hat seit Donnerstag ein neues Preisschild, denn Citigroup hebt das Kursziel für ETH binnen zwölf Monaten von 2.240 auf 3.028 Dollar an. Das ist ein Sprung von 35 Prozent, und er kommt von einer Großbank, die lange zu den vorsichtigen Stimmen am Markt gehörte. Ethereum selbst kostet am Freitag rund 2.700 Dollar und liegt damit knapp unter der Zone von 2.800 Dollar, an der es zuletzt mehrfach gescheitert ist. Doch hinter der guten Nachricht steckt eine unbequeme Rechnung, die kaum jemand laut ausspricht. Wie viel Gewinn bleibt eigentlich übrig, wenn selbst die optimistische Ethereum Prognose einer Wall-Street-Bank nur rund zwölf Prozent entfernt liegt?

Ethereum Prognose von Citi, was hinter dem neuen Ziel von 3.028 Dollar steckt

Am 1. Oktober hat Citigroup ihre Krypto-Ziele für die kommenden zwölf Monate neu gesetzt, wie 24/7 Wall St. berichtet. Für Bitcoin nennt die Bank nun 113.000 Dollar, für Ethereum 3.028 Dollar. Im Juli lagen die Ziele noch bei 82.000 Dollar für Bitcoin und 2.240 Dollar für Ether, damals ganz ohne Zuflüsse in die Spot-ETFs. Jetzt rechnet Citi mit rund fünf Milliarden Dollar an neuen ETF-Geldern, und genau diese Annahme treibt die neue Ethereum Prognose. Allerdings sieht die Bank Bitcoin klar im Vorteil, weil große Anleger meist erst Bitcoin kaufen und Ether danach.

Laut CoinDesk notierte ETH am Freitag bei rund 2.700 Dollar, die Marktkapitalisierung liegt bei etwa 330 Milliarden Dollar. Damit bleibt Ethereum unter der Marke von 2.800 Dollar, die für einen Lauf auf 3.000 Dollar zuerst fallen müsste. Citi selbst schreibt, dass der schnelle Anstieg von Ether einen Teil des Kursziels bereits vorweggenommen hat. Erst wenn die ETF-Zuflüsse die erwarteten fünf Milliarden Dollar klar übertreffen, könnte die Bank ihr Ziel für ETH weiter anheben. Auch eine KI-gestützte Schätzung, die Finbold am Freitag veröffentlichte, sieht ETH Ende Oktober im Schnitt bei 3.017 Dollar.

Nachgerechnet ergibt sich von 2.700 auf 3.028 Dollar ein Plus von rund zwölf Prozent. Für einen Wert mit 330 Milliarden Dollar Börsenwert ist das solide, für Anleger mit kleinem Kapital aber ein langsamer Weg. Aus 1.000 Dollar würden im besten Fall etwa 1.120 Dollar, und dafür müsste die Bankprognose auch noch voll aufgehen. Die Frage hinter jeder Ethereum Prognose lautet also nicht, ob ETH steigt, sondern wo das Verhältnis aus Einsatz und Chance heute noch stimmt. Wer einen echten Hebel sucht, muss deshalb dort schauen, wo der Preis noch vor der ersten Notierung an einer Börse steht.

Ethereum Prognose mit wenig Luft, warum Pepeto zu den meistbeachteten Presales zählt

Genau an diesem Punkt endet die Ethereum Prognose von Citi, denn sie beschreibt einen großen Wert, der seine stärksten Jahre schon hinter sich hat. Das Problem liegt nicht bei Ethereum, sondern in der Größe, weil sich 330 Milliarden Dollar nicht mehr so leicht vervielfachen lassen. Deshalb richten viele Anleger ihren Blick auf Pepeto, das derzeit zu den meistbeachteten Presale-Token im Meme-Sektor gehört.

Im Kern ist Pepeto eine Börse für Trader, die Schutz und null Gebühren in einem einzigen Projekt suchen. Herzstück ist PepetoAI, ein Risikoprüfer, der jeden Trade bewertet, bevor eine Position überhaupt eröffnet wird. Dazu kommen eine Swap-Engine ohne Gebühren, die über mehrere Blockchains hinweg arbeitet, und eine eigene Cross-Chain-Bridge. Diese Werkzeuge laufen rund um die Uhr, und sie stammen aus einem Projekt, das der Schöpfer des ursprünglichen Pepe von Grund auf aufgebaut hat.

Nach dem Ende des Presales soll Pepeto an großen Börsen starten, und ein Binance-Listing wird bereits erwartet. Der aktuelle Presale-Preis liegt bei 0,000000188 Dollar, womit Pepeto zu den frühesten Einstiegen des Jahres 2026 gehören dürfte. Wer zu diesem Preis einsteigt, sichert sich die volle Spanne zwischen Presale und Listing, und frühe Wallets könnten diesen Abstand in dem Moment sehen, in dem die erste Kerze entsteht. Bislang haben Anleger mehr als 10 Millionen Dollar in das Projekt gesteckt.

Den Presale sichert ein vollständiges Audit ab, denn SolidProof hat den gesamten Code von Pepeto geprüft und verifiziert, bevor der Presale überhaupt geöffnet wurde. Mit diesen Werkzeugen und dem erwarteten Listing zählt Pepeto damit zu den stärksten Utility-Presales, die derzeit noch offen sind.

Fazit

Die neue Ethereum Prognose von Citi zeigt Vertrauen in ETH, aber auch, wie eng der Spielraum bei 330 Milliarden Dollar geworden ist. Am meisten hat der Markt stets jene Wallets belohnt, die vor den Schlagzeilen gehandelt haben. Beim ICO im Jahr 2014 kostete Ethereum rund 0,31 Dollar, und dieses Fenster ist seit über zehn Jahren zu. Bei Pepeto könnte sich gerade ein ähnliches Muster bilden, mit einem ehemaligen Binance-Experten im Team und einem Preis, den noch keine Börse gesehen hat. Wer in sechs Monaten über diesen Preis spricht, hat vermutlich heute gehandelt. Noch ist der Presale auf der offiziellen Pepeto-Website offen, und wer jetzt einsteigt, könnte die volle Spanne bis zum Listing mitnehmen, bevor sich dieses Fenster endgültig schließt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die aktuelle Ethereum Prognose von Citi?

Citi erwartet Ethereum in zwölf Monaten bei 3.028 Dollar, nach zuvor 2.240 Dollar. Ausgehend von rund 2.700 Dollar am 2. Oktober entspricht das einem Plus von etwa zwölf Prozent. Grundlage ist die Annahme von rund fünf Milliarden Dollar an neuen ETF-Zuflüssen.

Was ist Pepeto und wo kann man am Presale teilnehmen?

Pepeto ist eine Börse mit gebührenfreien Swaps, einer Cross-Chain-Bridge und dem Risikoprüfer PepetoAI, deren Code von SolidProof geprüft wurde. Der Presale läuft über die offizielle Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com, ein Binance-Listing wird nach dem Ende des Presales erwartet.